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Kahramanmaraş'ta Yamaç Paraşütü Pilotları Yetiştiriliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olmak için zorlu bir eğitimden geçen kursiyerler, ilk uçuşlarını yaptı.

Kahramanmaraş'ta Yamaç Paraşütü Pilotları Yetiştiriliyor

Kahramanmaraş'ta Yamaç Paraşütü Pilotları Yetiştiriliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olmak için zorlu bir eğitimden geçen kursiyerler, ilk uçuşlarını yaptı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:06

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübünce hayata geçirilen "Elbistan'ı havacılık turizmiyle renklendiriyoruz" projesiyle 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından yamaç paraşütü pilotu adayları Şardağı'nda bulunan Hakan Coşkun Atlama Tesisi'ndeki alanda ilk uçuş deneyimini yaşadı.

Yerden telsiz iletişimiyle yönlendirilen sporcular, başarılı uçuş ve iniş gerçekleştirdi.

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Turgut Akbaş, AA muhabirine, ilçede bu spora olan ilgilinin her geçen gün arttığını söyledi.

Yamaç paraşütünün hem spor hem de meslek olarak sürdürülebildiğini anlatan Akbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yamaç paraşütü, başladığımız ilk zamanlarda çok tuhaf karşılanıyordu ama git gide alışıldı. Yamaç paraşütünün buralarda da yapılabildiğini herkese gösterdik. Geride bıraktığımız ekim ayında başlattığımız kursa katılan öğrencilerimiz bugün bireysel ilk uçuşlarını yapacaklar. Daha önceki kurslara katılıp tecrübe edinen kursiyerlerimiz de var. Önümüzdeki günlerde bir kurs daha açacağız. Gençlerimiz bu işi görüp yaptıkça, kurallarına uyulduğu sürece tehlikeli olmadığını öğreniyorlar ve ilgi göstermeye başlıyorlar. Ayrıca bu işin meslek olarak ta yapıldığını gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Antalya, Alanya ve Fethiye gibi bölgelerde pilot olarak çalışan, turist uçuran birçok arkadaşımız var. Elbistan'da da gençlerimizin yetişip meslek sahibi olmalarını istiyoruz."

Son Güncelleme: 07.11.2022 18:30
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Kahramanmaraşta Yamaç Paraşütü Pilotları Yetiştiriliyor
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