Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din görevlileri Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din...
Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi...
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve...
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 ve dondurmalı karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO...
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi Minikleri Bekliyor!
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi Minikleri Bekliyor!

Kahramanmaraş'ta Yuvadan Düşen Kumru Yavrusuna Esnaflar Sahip Çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yuvasından düşen kumru yavrusunu esnaflar sahiplendi.

Kahramanmaraş'ta Yuvadan Düşen Kumru Yavrusuna Esnaflar Sahip Çıktı

Kahramanmaraş'ta Yuvadan Düşen Kumru Yavrusuna Esnaflar Sahip Çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yuvasından düşen kumru yavrusunu esnaflar sahiplendi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:12

Kırsal Beyoğlu mahallesinde, temizlik işçisi Ramazan Orçan, yerde bitkin bulduğu kumru yavrusunu kedilerin zarar vermemesi için çevredeki esnafa teslim etti.

Esnaflardan Zeki Okumuş ve Recep Oğul, içecek ve yiyecek verdikleri kumru için veteriner hekim çağırdı.

Tedavisi yapılan kumruya, açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştüğü için vitamin takviyesi yapıldı.

Veteriner Hekim Hasan Deveci, AA muhabirine, kumru yavrusunun tüm bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Yaralı kuş ihbarı alarak gelip gerekli muayeneyi yaptıklarını anlatan Deveci, "Herhangi bir yaralanma durumu olmadığını, vitamin ve mineral eksikliğinden dolayı hayvanın dirençsiz, bakımsız kaldığını belirledik. İnşallah burada çarşıda esnaf abiler ilgilenecekler. Bizde gerekli tüm tedavilerini herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Doğaya salınıncaya kadar elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Esnaflardan Zeki Okumuş da belediyenin temizlik işçisi tarafından bulunup kendilerine getirilen kumru yavrusunun doğaya bırakılıncaya kadar çarşı esnafı tarafından misafir edileceğini ifade etti.

Çarşı esnafının işlerine bereket getirmesi adına kuşa "Çarşı" ismini verdiklerini anlatan Okumuş, yarılı sanarak hekim çağırdıklarını ve gereken tüm işlemlerinin yapıldığını dile getirildi.

Recep Oğul ise "Çarşı" ismi verdikleri kuşa büyüyünceye kadar bakıp zamanı geldiğinde doğaya salmayı düşündüklerini söyledi.

Ramazan Orçan da temizlik yaptığı sırada bitkin vaziyette bulduğu kumru yavrusunu herhangi bir zarar görmemesi için esnafa teslim ettiğini anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Yuvadan Düşen Kumru Yavrusuna Esnaflar Sahip Çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilgöz, Turizmin Gözdesi Olacak
Yeşilgöz, Turizmin Gözdesi Olacak
Başkan Güngör, TKB Kültürel Mirası Koruma Ödüllerini Sahipleriyle Buluşturdu
Başkan Güngör, TKB Kültürel Mirası Koruma Ödüllerini Sahipleriyle Buluşturdu
Hürriyetçi Eğitim- Sen’den Sınav Eylemi
Hürriyetçi Eğitim- Sen’den Sınav Eylemi
Onikişubat Belediyesi’nin Aile Eğitim Programı Devam Ediyor
Onikişubat Belediyesi’nin Aile Eğitim Programı Devam Ediyor
Elbistan’da yayalara öncelik duruşu
Elbistan’da yayalara öncelik duruşu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber