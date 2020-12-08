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Kahramanmaraş'taki kayak merkezinin altyapısı yeni sezona hazır

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kış turizmi anlamında hizmet veren Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nin altyapısı yeni sezona hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş'taki kayak merkezinin altyapısı yeni sezona hazır

Kahramanmaraş'taki kayak merkezinin altyapısı yeni sezona hazır

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kış turizmi anlamında hizmet veren Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nin altyapısı yeni sezona hazır hale getirildi.

08 Aralık 2020 Salı 15:57
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2018 yılında faaliyete geçirilen ve her yıl geliştirilen kayak merkezinde, yeni sezon için bedesten çarşı, bungalov evler ve sosyal tesis inşatlarında sona gelindi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezinde bulunan 7 kilometrelik kayak pisti, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerine hitap ediyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezonda konaklama ve alışveriş tesisleriyle misafirlerini ağırlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, kayak merkezinin geçen yıl 150 bin civarında misafiri ağırladığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerine bağı olan bir noktada yer aldığını hatırlatan Güngör, kayak merkezine başta Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin olmak üzere birçok ilden misafir geldiğini belirtti.

- Konaklama imkanı sağlandı

Merkezin en önemli özelliğinin şehir merkezine yakınlığı olduğunu, 500-600 metre rakımdan 10 dakika gibi kısa bir sürede 2000 rakıma çıkılabildiğini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Ciddi bir çalışmayla yolu genişlettik ve ulaşımı kolaylaştırdık. Kayak merkezinin alanına girdiğinizdeki yolu da çift şeride çıkardık. Sezon içerisinde çok yoğunluk oluyor ve park yapmakta zorluk yaşanıyordu. Biz burayı geliş gidiş yaptık ve otopark alanı da genişlettik. Kış sezonunda Maraş mutfağına has paça ve ekmek arası sucuk anlamında 10 ayrı iş yerini hizmete uygun hale getirdik. Merkezinin olduğu alanda bir sosyal tesisimiz vardı ancak yetmiyordu. Konaklama sıkıntısı da vardı. Biz de yap-işlet-devret modeliyle 25 bungalow evi hazır hale getirdik. Bu sene itibarıyla gelen misafirlerimiz konaklama hizmeti alabilecekler. Biz bölgedeki herkesi buraya davet ediyoruz."

Sezon başlayıncaya kadar pist çetinliğini de artırmayı hedeflediklerini anlatan Güngör, bu kapsamda amatör, çocuk ve profesyoneller için ayrı ayrı pist yapılacağını aktardı.

Güngör, merkezin ağırlıklı olarak kar turizmine hizmet verdiğini ancak yeni düzenlemelerle yaz aylarında da yoğun olarak kullanılabileceğine işaret etti.

Yaz aylarında bölgenin mevsim normallerine göre daha serin olduğunu anımsatan Güngör, "Bu manada at binme, ATV sürme, halı saha ve yürüyüş parkuru alanları düşünüyoruz. Orman içinde ağaçlandırmaya ağırlık vereceğiz. Burası Kahramanmaraş'ın tanıtımı ve turizmi için çok önemli." diye konuştu.

Güngör, geçen yıllarda bölgede su sıkıntısı yaşandığını ancak yapılan çalışmalarla bu sıkıntının ortadan kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 08.12.2020 18:34
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