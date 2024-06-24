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Kahramanmaraş'tan dünyaya yayılan iyilik hareketi Şekerli Vakfı!

Kahramanmaraşlı iş insanı Eşref Şekerli, Kahramanmaraş'ta kurulan Şekerli Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kahramanmaraş'tan dünyaya yayılan iyilik hareketi Şekerli Vakfı!

Kahramanmaraş'tan dünyaya yayılan iyilik hareketi Şekerli Vakfı!

Kahramanmaraşlı iş insanı Eşref Şekerli, Kahramanmaraş'ta kurulan Şekerli Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

24 Haziran 2024 Pazartesi 13:40

Şekerli Vakfı, 6 Şubat depreminden itibaren sosyal medya üzerindeki ağırlığını ve iletişimini kullanarak üreticileri, özellikle çiftçi ve hayvancıları Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine yardım etmek konusunda kanalize etmişti.

Şekerli Vakfı, tamamen bir iyilik hareketi olarak doğdu. Türkiye'nin her bir tarafından özellikle çiftçiler ve hayvancılar, deprem bölgelerinde depremzede vatandaşlarımıza ciddi anlamda destek ve yardımda bulundu.

Bu hareketi resmi bir çatı altında toplamak için Şekerli adıyla vakıf kuruldu. Vakfımızın herhangi bir dernek, cemaat veya siyasi bağlantısı bulunmuyor, tamamıyla bir iyilik hareketi olarak çalışmalarını yürütüyor.

Vakfın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Eşref Şekerli şu bilgileri verdi;

“Çiftçi ve hayvancıların yardım etmesinden etkilenerek, Peygamber Efendimiz’in 'Vefa imandandır' hadisini hatırlatmak istiyorum. Bir vefa örneği olarak, Türkiye'nin her bir tarafında çiftliği yanan, hayvanları yanan, doğal afetlere maruz kalan veya vahşi hayvan saldırısına uğrayan sürülerin olduğu durumlar bize ihbar olarak geliyor. Bu ihbarları değerlendiriyoruz ve tarım il ve ilçe teşkilatlarından teknik ve veri desteği alıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını belirledikten sonra, vakıf olarak destek sağlıyoruz.

Sosyal medya üzerinden örgütleniyoruz ve mağduriyet yaşayan çiftçilerimize yardım kampanyaları düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle, iki ay içerisinde 10 farklı projeye imza attık. Birkaç üreticimizin ahırını yaptık, yangınlarda çiftliklerini kaybeden ve hayvanlarını kaybeden insanlara destek olduk. Bize bağışta bulunanların zekatlarını doğru kişilere ulaştırmaya özen gösteriyoruz.”

GAZZE’YE YARDIM

“Gazze'de de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimize de destek olmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nda çocuklara ve gençlere bayramlık dağıtımı gerçekleştirdik, 38 ton gıda ve un yardımı yaptık, üç gün boyunca bin kişilik yemekler verdik. Kurban kesme organizasyonu düzenledik ve hem yurt içinde hem de yurt dışında kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttık.”

KAHRAMANMARAŞ’TA KURBAN ETLERİNİ DAĞITTIK

“Kahramanmaraş'taki depremzedelere de kurban etlerini dağıttık. 6 Şubat depreminden bu yana ücretsiz ekmek dağıtım noktalarımız mevcut. Bu noktalarda ihtiyaç sahiplerini birebir görüp, onların ihtiyaçlarını birinci elden duyma fırsatımız oluyor.”

ÇAD’DA 14 FARKLI KÖYE ON BİNLERCE İNSANA ULAŞTIK

“Afrika'da, özellikle Çad'ın başkenti Encemine'de yaklaşık 800 hisse kurban kesimi gerçekleştirdik. Orası dünyanın en fakir ülkelerinden biri. 14 farklı köye on binlerce insana ulaştık. Vakfımız, bir yılını doldurmasına rağmen çok ciddi hamleler yaptı. Özellikle çiftçi ve hayvancılarla ilgilenmemizin temelinde, 6 Şubat depremindeki vefa duygusunun karşılığı olarak bu çalışmaları yapıyoruz."

Eşref Şekerli, vakfın bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği projelerle, depremzedelerden doğal afet mağdurlarına, Gazze'den Afrika'ya kadar geniş bir yelpazede insanlara yardım elini uzattıklarını belirtti.

Vakfın gelecekte de bu iyilik hareketini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Çorbada benim de tuzum olsun diyenler Şekerli Vakfı’na bağış yapabilirler.

İletişim bilgileri ve IBAN bilgisi: TR98 0020 9000 0169 2135 0000 01, TLF: 0 (535) 932 49 37 

Son Güncelleme: 25.06.2024 10:25
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Kahramanmaraştan Dünyaya Yayılan Iyilik Hareketi Şekerli Vakfı!
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