Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde...
Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!
Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!
Başkan Okay, ‘Sarıkamış Şehitlerini Rahmetle Anıyorum’
Başkan Okay, ‘Sarıkamış Şehitlerini Rahmetle...
Başkan Okay’dan Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Mehmet Akif Ersoy’u...

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye yardım!

Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen "Vefa Köprüsü Projesi" kapsamında hazırlanan mont, bot, kırtasiye malzemeleri Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye dağıtıldı.

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye yardım!

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye yardım!

Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen "Vefa Köprüsü Projesi" kapsamında hazırlanan mont, bot, kırtasiye malzemeleri Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye dağıtıldı.

23 Aralık 2022 Cuma 09:02

Afşin Gençlik Merkezi ile Afşin Öğrenci Yurdu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine gönderildi.

İlçeye bağlı Uluhan Mahallesi'ndeki okulları ziyaret eden gönüllüler, 800 öğrenciye mont, bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti, ailelerine de gıda desteğinde bulunuldu.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, gazetecilere, Uluhan Mahallesi'nde üniversiteyi kazanan ilk kız öğrenci olan Fatma Çakır'ın yaşadığı yerdeki diğer öğrencilere örnek olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu'nu kazanan Çakır'ın mahallesindeki öğrencilerin gönüllerine dokunmak istediklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Başlattığımız kampanya bizim için de çok anlamlı oldu. Bir köyde ilk defa üniversite kazanan bir kız çocuğu var. Bunu biz karşılıksız bırakmak istemedik. Afşin Gençlik Merkezi ile Afşin Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerimizle birlikte harekete geçtik ve köyde üniversiteyi kazanan ilk kız öğrenci olan Fatma Çakır'ın köyündeki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmak, bu köyden onlarca Fatma Çakır çıkması için kitap ve giyim yardımı topladık. Gönüllü öğrencilerimizle birlikte Uluhan köyüne giderek 800 öğrenciye bu yardımı ulaştırdık. Öğrencilerimizin gözündeki ışığı ve sevinci gördük. İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok kız öğrencimiz üniversite hayallerine kavuşacak. Fatma Çakır köyünde eğitim devrimi gerçekleştirdi ve güzel bir örnek oldu."

Bu tür projeleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Arslan, amaçlarının kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere fayda sağlamak olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraştan Şanlıurfadaki 800 öğrenciye Yardım!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta Şehidin İsmi Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak
Kahramanmaraş'ta Şehidin İsmi Mezun Olduğu Okulda Yaşatılacak
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Başkan Gürbüz, “Elbistan, yüzyılın madeninde dünyanın gözdesi olacak”
Başkan Gürbüz, “Elbistan, yüzyılın madeninde dünyanın gözdesi olacak”
Binevler’de Altyapı Tamam, Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Binevler’de Altyapı Tamam, Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber