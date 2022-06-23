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Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Kapılarını İstanbul’da Açtı

Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu (Maras-Fed) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul’da kapılarını açtı.

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Kapılarını İstanbul’da Açtı

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Kapılarını İstanbul’da Açtı

Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu (Maras-Fed) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul’da kapılarını açtı.

23 Haziran 2022 Perşembe 19:57
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Yeni Kapıda gerçekleşen etkinliğe katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ı marka şehir yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek, “İstanbul'daki Kahramanmaraş'ta derneklerimizin federasyonu var. Bildiğiniz gibi o federasyon program düzenledi. Kahramanmaraş günleri olarak biz de bağlamda geldik. Hem Kahramanmaraş turizm değerlerini ortaya çıkartma gelen misafirler anlatmak, hem de bizim için çok önemli olan Expo projemizi bu vesile ile tanıtmış oluruz dedik. Kahramanmaraş’ımızın bildiği gibi her şeyi var. Bu kapsamda yapılan tanıtım etkinliklerini önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen başta federasyon başkanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Son Güncelleme: 23.06.2022 20:23
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Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Kapılarını İstanbul’da Açtı
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