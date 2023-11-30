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Kahramanmaraş tekstil fuarı, EXPO 2023’dekapılarını açıyor

Kahramanmaraş’ın tam bir ticaret, kültür ve turizm şehri olduğunu 23 ülkenin yer aldığı Uluslararası EXPO 2023’le dünyaya tanıtan Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, bu kez kentin güçlü yönlerinden biri olan tekstil sektörüne dikkat çekiyor. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin himayesinde, esnaf odalarının katılımıyla düzenlenecek olan bölgenin en kapsamlı ve en büyük Tekstil Fuarı, 1 Aralık Cuma günü saat 14.30’da kapılarını açacak.

Kahramanmaraş tekstil fuarı, EXPO 2023’dekapılarını açıyor

Kahramanmaraş tekstil fuarı, EXPO 2023’dekapılarını açıyor

Kahramanmaraş’ın tam bir ticaret, kültür ve turizm şehri olduğunu 23 ülkenin yer aldığı Uluslararası EXPO 2023’le dünyaya tanıtan Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, bu kez kentin güçlü yönlerinden biri olan tekstil sektörüne dikkat çekiyor. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin himayesinde, esnaf odalarının katılımıyla düzenlenecek olan bölgenin en kapsamlı ve en büyük Tekstil Fuarı, 1 Aralık Cuma günü saat 14.30’da kapılarını açacak.

30 Kasım 2023 Perşembe 15:48

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023’le 23 ülkeyi Kahramanmaraş’a taşıyan Onikişubat Belediyesi, Sergi Alanı’nı özellikle depremzede kent halkı için yaşam alanına çevirirken, etkinliklerle de hem vatandaşların rehabilitasyon sürecine katkı sağlıyor hem de esnaflara destek oluyor.

EXPO 2023’ün açıldığı ilk günden itibaren, Rafadan Tayfa, Kitap Fuarı, Çikolata ve Kahve Festivali gibi 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine hitap eden etkinlikleri başarıyla ziyaretçileriyle buluşturan Onikişubat Belediyesi, etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.

Uluslararası EXPO 2023’leKahramanmaraş’ın değerlerini marka yapma hedefleyen Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, bu kez ise tekstil sektörüne el attı.

Deprem sebebiyle küçülme yaşayan esnafa can suyu olacak

Koronavirüs salgınıyla başlayan, akabinde deprem felaketiyle devam eden süreçtepek çok sektör gibi giyim ve tekstil sektörü de daralma yaşadı.

Kahramanmaraş’ın, tekstil sektöründe Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olma özelliğinin sürdürülebilir olmasının yanı sıra daralma yaşayan esnafa can suyu olmak hedefiyle sorumluluk üstlenenBaşkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, sektörün nabzını EXPO 2023’de tutacak.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin himayesinde, esnaf odalarının katkılarıyla düzenlenecek olan bölgenin en kapsamlı ve en büyük Tekstil Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Kahramanmaraş ekonomisinin can damarlarından biri olan giyim ve tekstil sektörüne ışık tutacak fuar, 1-10 Aralık tarihleri arasında EXPO 2023 Sergi Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ziyaretçiler, EXPO 2023 Ülke Bahçeleri Fuar Alanı’nda düzenlenecek Tekstil Fuarı’nı, 1 Aralık Cuma günü (yarın) saat 14.30’da gerçekleştirilecek açılışın ardından 11.00 ile 21.00 saatleri arasında gezebilecek.

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları Tekstil Fuarı’na davet eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımızın tam bir ticaret, kültür ve turizm şehri olduğunu, 23 ülke bahçesinin yer aldığı Uluslararası EXPO 2023’te başlatacağımız bölgenin en kapsamlı ve en büyük Tekstil Fuarı ile gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ımızın tekstil sektöründeki başarısını, tekstil sanayimizin kıymetli mensuplarını Uluslararası EXPO 2023'de bir araya getirerek çok daha ileriye taşıyacağız. Tüm vatandaşlarımız, 1 Aralık Cuma günü (yarın) saat 14.30’da gerçekleştireceğimiz açılışımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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