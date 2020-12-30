Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tablet bağışı yaptı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan programla 70 adet klavyeli tablet, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz'a takdim edildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, "Bizim en mutlu olduğumuz, en heyecanlı olduğumuz programlardan bir tanesinde daha birlikteyiz. Bildiğiniz gibi uzaktan eğitim devam ediyor. Bu eğitim öğretim yılının 1. döneminin sonuna kadar da uzaktan eğitim devam edecek. Temennimiz, beklentimiz, duamız eğitim öğretim yılının 2. döneminde inşallah uzaktan eğitim değil de yüz yüze eğitime geçebilelim. Ancak bunu bugünden kestirmek mümkün değildir. İlgili kurumlarımızın vereceği karara göre şekillenecek. Ama biz bir gün bile çok önemli diyoruz." dedi.

"Öğrencilerimizin eğitime erişimini sağlamak, uzaktan eğitim erişimini sağlamak için elimizdeki tek alternatif EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden ya da çeşitli programlarla sanal sınıflar oluşturmak suretiyle öğrencilerimizle öğretmenlerimizi, bilgi ile de öğrencilerimizi buluşturmuş oluyoruz." diyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz var. Kendi imkanlarıyla özellikle tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin elinden tutmamız gerekiyor. Bu çerçevede gerek Türkiye Odalar Birliği Başkanlığımız gerekse Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığımızın bu anlamlı katkısı dolayısıyla ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın diğer sivil toplum kuruluşlarımız, sosyal organı organizasyonlarımız ve diğer kurumlarımız için de örneklik teşkil etmesini arzu ediyorum. Bir öğrencimiz in daha eğitime erişimini sağlamak çok kıymetli. Belki de o bir çocuğumuz. Bu memlekete en büyük hizmet edecek olan çocuğumuzdur. Eğer biz onu ihmal edersek telafisi mümkün olmayacak şekilde yorup gidecektir. Bu bakımdan katkılarından dolayı değerli Başkanımıza ve Ticaret Sanayi Odamıza ve değerli yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını ve bunun örnek olmasını bir kez daha diğer kuruluşlar için de örnek olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum."