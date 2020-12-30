Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana Çıkan Projeleri
Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana...

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tablet bağışı yaptı

Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 70 adet klavyeli tablet bağışı yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tablet bağışı yaptı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tablet bağışı yaptı

Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 70 adet klavyeli tablet bağışı yapıldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:20
banner459

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan programla 70 adet klavyeli tablet, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz'a takdim edildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, "Bizim en mutlu olduğumuz, en heyecanlı olduğumuz programlardan bir tanesinde daha birlikteyiz. Bildiğiniz gibi uzaktan eğitim devam ediyor. Bu eğitim öğretim yılının 1. döneminin sonuna kadar da uzaktan eğitim devam edecek. Temennimiz, beklentimiz, duamız eğitim öğretim yılının 2. döneminde inşallah uzaktan eğitim değil de yüz yüze eğitime geçebilelim. Ancak bunu bugünden kestirmek mümkün değildir. İlgili kurumlarımızın vereceği karara göre şekillenecek. Ama biz bir gün bile çok önemli diyoruz." dedi.

"Öğrencilerimizin eğitime erişimini sağlamak, uzaktan eğitim erişimini sağlamak için elimizdeki tek alternatif EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden ya da çeşitli programlarla sanal sınıflar oluşturmak suretiyle öğrencilerimizle öğretmenlerimizi, bilgi ile de öğrencilerimizi buluşturmuş oluyoruz." diyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz var. Kendi imkanlarıyla özellikle tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin elinden tutmamız gerekiyor. Bu çerçevede gerek Türkiye Odalar Birliği Başkanlığımız gerekse Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığımızın bu anlamlı katkısı dolayısıyla ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın diğer sivil toplum kuruluşlarımız, sosyal organı organizasyonlarımız ve diğer kurumlarımız için de örneklik teşkil etmesini arzu ediyorum. Bir öğrencimiz in daha eğitime erişimini sağlamak çok kıymetli. Belki de o bir çocuğumuz. Bu memlekete en büyük hizmet edecek olan çocuğumuzdur. Eğer biz onu ihmal edersek telafisi mümkün olmayacak şekilde yorup gidecektir. Bu bakımdan katkılarından dolayı değerli Başkanımıza ve Ticaret Sanayi Odamıza ve değerli yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını ve bunun örnek olmasını bir kez daha diğer kuruluşlar için de örnek olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Tivi46 kanalının kardeşliğin tesis edilmesinde attığı büyük medeni cesaret
Tivi46 kanalının kardeşliğin tesis edilmesinde attığı büyük medeni cesaret
Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek
Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber