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Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi devam ediyor!

Kahramanmaraş’ta 3 bin 101 hak sahibinin belirleneceği sosyal konut projesi TOKİ kura çekilişleri 2'nci gününde de büyük bir coşkuyla başladı.

Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi devam ediyor!

Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi devam ediyor!

Kahramanmaraş’ta 3 bin 101 hak sahibinin belirleneceği sosyal konut projesi TOKİ kura çekilişleri 2'nci gününde de büyük bir coşkuyla başladı.

08 Ocak 2023 Pazar 13:34

TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara Kahramanmaraş’ta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde başlayan kura çekimine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, protokol, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Projede şehit, gazi ailelerine özel kontenjan ayrıldı. Kura çekimi bugün de saat 10.00’da başladı.

2 gün sürecek kura çekiminin ilk gününde Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesinden hak sahipleri belirlenmişti.

Merkezden 33 bin 340 kişinin başvurduğu konut projesinde 1070 kişi hak sahibi olacak belirlendi. Elbistan ilçesinden ise 5 bin 956 kişinin baş vuru yaptığı konut projesinde 750 kişi hak sahibi oldu.

Kahramanmaraş genelinde 48 bin 54 kişinin başvurduğu toplu konut projesinde 3 bin 101 kişinin hak sahibi olacağı sosyal konut projesinde bugün Göksun'dan 200, Türkoğlu'ndan 250,Afşin'den 500, Pazarcık'tan 210 ve Çağlayancerit'ten 121 kişi hak sahibi olarak belirlendi.

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Kahramanmaraş TOKİ Kura çekilişi Devam Ediyor!
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