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Kahramanmaraş ‘Türkiye yüzyılına nefes’ oluyor

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan Başkan Güngör, "Şehir standardının en önemli kriterlerinden birisi de aktif ve ulaşılabilir yeşil alanların varlığıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle şehrimizde ağaçlandırma ve yeşil alanlarının sayısının artırılması noktasında gayret ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş ‘Türkiye yüzyılına nefes’ oluyor

Kahramanmaraş ‘Türkiye yüzyılına nefes’ oluyor

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan Başkan Güngör, "Şehir standardının en önemli kriterlerinden birisi de aktif ve ulaşılabilir yeşil alanların varlığıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle şehrimizde ağaçlandırma ve yeşil alanlarının sayısının artırılması noktasında gayret ediyoruz” dedi.

11 Kasım 2022 Cuma 18:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Dulkadiroğlu Çınarlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, protokol üyeleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK Temsilcileri, gönüllü gençler ve çok sayıda öğrenci de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, halk oyunları ekibi sergiledikleri performansla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Şehirlerimize ve Ülkemize Hayırlı Olmasını Diliyorum

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız ile il müdürlüğümüz koordinesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde bugün 81 ilde fidan dikim töreni gerçekleştiriliyor. Milli Ağaçlandırma Günü’nün ve bu etkinliğin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşil Alanlarımızın Sayısını Artırıyoruz

Konuşmasının devamında ormanların ve yeşil alanların varlığının öneminden bahseden Güngör, “Ormanlar ve yeşil alanlar şehirlerimizin, ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından çok önemli. Ülkemiz hatırı sayılır ölçüde orman varlığına sahip. Hamdolsun bu oran artarak devam ediyor. Şehir standardının en önemli kriterlerinden birisi de aktif ve ulaşılabilir yeşil alanların varlığıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle şehrimizde ağaçlandırma ve yeşil alanlarının sayısının artırılması noktasında gayret ediyoruz. Fidanların toprakla buluşturulması ve muhafazası da son derece önemli. Orman ve yeşil alanların varlığı tüm canlılar için hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

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Kahramanmaraş ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ Oluyor
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