Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Nar, MİYABB’ı ziyaret etti!

Kahramanmaraş Halkının, doğru ve tarafsız bilgilerle gelişmelerden haberdar edilmesi, bilinçli bir toplumun da vazgeçilmez şartıdır" dedi.

Sosyal medya ve internet haberciliğinde yaşanan hızlı gelişmenin önemine dikkat çeken Başkan Dursun Nar, teknolojinin yakından takip edilmesinin gerekli olduğunu ancak bu mecrada doğru ve tarafsız haberciliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Başkan Nar, şunları belirtti: Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."