Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, Depremzedelere İftar Verdi

Dulkadiroğlu ilçesindeki iftar programına AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları katıldı.

Ahmet Yiğit Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Deprem bölgesinde yardımları sürdürdüklerini kaydeden Yıldırım, "Bugün Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarımızın helal sofrasında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bundan büyük bir mutluluk duyduk. Tabii ki yaralarımızı da hep beraber sarıyoruz. Sahadayız, çalışıyoruz. Cenab-ı Allah böyle afetleri bir daha inşallah bizlere göstermesin." dedi.