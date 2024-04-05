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Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, Türkeş'i unutmadı!

ÜlküOcakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, 4 Nisan 1997 yılında vefat eden Alparslan Türkeş'in vefatının yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, Türkeş'i unutmadı!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, Türkeş'i unutmadı!

ÜlküOcakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, 4 Nisan 1997 yılında vefat eden Alparslan Türkeş'in vefatının yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.

05 Nisan 2024 Cuma 10:48

Nar mesajında, Alparslan Türkeş'in ülkücü-milliyetçi hareketin önderi olduğunu ve vefatının 27'inci yıldönümünde ülkü ocakları Onikişubat İlçe başkanlığı Şehitler Ormanında Başbuğ'un Fidanları etkinliği ile Fidan diktiğini, İl Başkanlığında ve tüm ilçe Ocaklarında Kur'an-ı Kerim tilaveti okutup ikramlarda bulunarak rahmetle andıklarını Kaydetti.

Alparslan Türkeş'in Türk-İslam davası uğruna son nefesine kadar çalıştığını belirten NAR, “Türkeş, inanç, bilgi, cesaret ve kararlılık gibi önemli özelliklere sahip olan değerli bir şahsiyet olarak tehlikelere ve tüm zorluklara karşı cesaretle göğüs germiş ve ömrü boyunca yılmadan, yorulmadan azimli bir şekilde inandığı Türk-İslam davası uğruna çalışmayı son nefesine kadar devam ettirmiştir. Cennet mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş, hayatı boyunca Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzuru için Türk milleti ve Türk dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir. Liderliği, azmi ve bilgisiyle herkes tarafından takdirle karşılanan Başbuğ Alparslan Türkeş, Türk-İslam âleminde milyonlarca yüreğin sevgisini ve saygısını kazanmış, onun fikirlerine ve mücadelesine gösterilen hürmet ve takdir her geçen gün daha çok artmıştır. Ülkücü Gençlik, şehadetin, sadakatin, iradenin ve inancın Türk milliyetçiliği ile buluşma noktasıdır.” Dedi.

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