Kahramanmaraş Valiliği; Şehit Ailesi İle İlgili İddialar Asılsız

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şehidin ailesinin çadırda yaşadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, depremzede vatandaşların çadırlardan konteyner kentlere yerleştirildiği ve ailelere konteynerlerin teslim edildiği ifade edildi.

Ayrıca, şehidin ailesine de depremin ilk zamanında çadırın yanı sıra kendi arsasında ikamet etmek istemeleri durumunda konteyner verildiği bilgisi paylaşıldı.

Valilik, şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının ardından taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenen alanların ilgili kurumlar tarafından koordine edildiğini vurguladı.

Ayrıca, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan vatandaşlara TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutları yapıldığı ve çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şehidin ailesinin kırsal mahallede ikamet ettiği ve hak sahibi olduğu bilgisi paylaşılırken, aile için Kalıcı Köy Konutunun kısa sürede yapılacağı ve teslim edileceği bilgisi verildi.

Valilik, asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.