Kahramanmaraş valiliği sosyal medya hesapları hacklendi!

Valiliğin resmi hesapları üzerinden yapılan açıklamada, bilinmeyen kişi veya kişilerin hesaplara yetkisiz erişim sağladığı ve kontrolü ele geçirdiği belirtildi.

Hesapların çalınmasıyla birlikte, valiliğe ait sosyal medya sayfalarında sahte paylaşımlar yapıldığı ve yetkisiz içerikler paylaşıldığı bilgisi ulaştı.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği yetkilileri, siber güvenlik uzmanları ve yasal birimlerle işbirliği içinde gerekli önlemleri almaya başladı.

Valilik, hesaplarının kontrol altına alınması ve güvenliğin yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siber güvenlik uzmanları, sosyal medya hesaplarının çalınması olayının ardındaki suçluların tespit edilmesi için teknik inceleme ve iz sürme çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Valiliğin sosyal medya hesaplarının yeniden güvenli hale getirilmesi amacıyla titiz bir çalışma yürütülmekte olup, vatandaşlardan da gelen şüpheli içeriklere karşı dikkatli olmaları isteniyor.