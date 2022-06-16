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Kahramanmaraş Valiliği Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı!

Kahramanmaraş Valiliği, Suriyelilerin kaldığı Geçici Barınma Merkezinde yaşanan gerginlikle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş Valiliği Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı!

Kahramanmaraş Valiliği Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı!

Kahramanmaraş Valiliği, Suriyelilerin kaldığı Geçici Barınma Merkezinde yaşanan gerginlikle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

16 Haziran 2022 Perşembe 08:50
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Açıklamada; “Haziran ayı itibariyle Suriyelilerin yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezlerinde alınması uygulanmasına başlanmıştır. Bu minvalde Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezine alınan bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21.00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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