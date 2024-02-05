Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar tatil edildi!

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi;

“06 Şubat 2023 tarihinde, İlimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır.

Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06/02/2024 tarihinde bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.”