Kahramanmaraş yayla turizminin yeni adresi oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Suluyayla Mahallesi kırsalında ormanın derinliklerinde yeni bir yayla turizmi hayata kazandırıldı.

Merkeze 55 kilometre uzaklıktaki bölgeye her türlü kara ulaşımı mümkün.Yayla 2022 yılı itibarıyla kış turizmine hazır olup, bungalov evler kalorifer sistemi ve şömine ile ısıtılıyor. Ayrıca konaklama evlerinin tamamında şömine yer alıyor.

KARTAL YUVASINDA YAYLA TURİZMİ

Kahramanmaraş’ta biz turizm işletmecisi, eşi ile beraber gittiği Onikişubat ilçesi Suluyayla mahallesi kırsalında yer alan bir bölgede, mülkiyeti maliye hazinesine ait 2/B sahasını keşfetti.

Aile, önce kendileri için düşündükleri bölgeyi, daha sonra devletten satın alarak kısa sürede turizme elverişli hale getirdi. Hiç kimseden bir katkı almaksızın yalnız başına Bölgeye 9 adet bungalov ev, spor tesisleri, yürüyüş parkurları ve restoran inşa etti. Yeşilin her tonunun olduğu bölgeye yurt içinden ve dışından akın akın ziyaretçiler gelmeye başladı. Eko turizmine katkı sağlayacak olan bölgede birçok endemik bitkilerin yanı sıra

Köknar, sedir, meşe, ardıç ve çam ağaçlarının her türü yer alıyor. Kamp alanlarının da yer aldığı bölge, kuşlara ve geyiklere de ev sahipliği yapacak. 1800 rakımlı bölgenin Kahramanmaraş sağlık ve yayla turizmine can suyu olacağı ifade ediliyor.

Bölge hakkında bilgi veren Fatma Eray, “Şuan Ferah tesislerindeyiz, buraya arkadaşların tavsiyesiyle geldik. Yeşilin ortasında sessiz, sakin bir ortam. Kafa dinlemek için ideal. Çok temiz bir havası var, özellikle şuan balkona çıktık gün batımını seyretmek için. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz” dedi.

Kader Kapudere ise, “İl dışından geldim. Burayı çok beğendik, özellikle de yukarıda oturulan evleri çok beğendik. Güzel bir zaman geçirdik. Doğa çok harika. Fotoğraf çekimleri yaptık. Çok hoşumuza gitti. Bütün insanlara tavsiye diyoruz, bu güzel doğayı görmelerini, keşfetmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

İşletme sahibi İsmail Anlaşbay’da; “Bir doğa tutkunu olarak, doğaya aşık bir insan olarak böyle bir güzelliği ormanın içerisinde, yemyeşil meşe ağaçlarının arasında bir boşluk görünce bu boşluğu değerlendirmek adına memleketimizin insanlarına doğada serinliği, rahatlığı sunmak adına güzel bir tesis kurmayı planladık. Bulunduğumuz yer konum itibarıyla Suluyayla mevkiinde ormanın derinliklerinde kartal yuvası diyebileceğimiz bir noktada. Sağlık turizmi adına insanların çok fazla oksijen alabileceği bir noktada önce kendimiz için bir yer düşünürken, daha sonra böyle bir tesis yapmayı, vatandaşlarımıza hizmet olarak düşünerek böyle bir girişimde bulunduk. Tüm değerli dostlarımızı, arkadaşlarımızı Türkiye’nin her yerinden sağlık turizmi olarak, yayla turizmi olarak doğa tutkunlarını müessesemizde ağırlamaktan, misafir etmekten kıvanç duyarız. Burada ilk önceliğimiz müşteri memnuniyeti olduğu için, yemeklerimizde doğada yaşamış bu bölgenin hayvanlarından sunulan etlerle , çok iyi ustalarla halkımıza çok daha güzel hizmet vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.