Kahramanmaraş’a 112 acil istasyon müjdesi

Acil Sağlık Hizmetlerinde 7/24 Kesintisiz Sağlık Hizmeti Sunuyoruz

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ şunları kaydetti: “Kahramanmaraş il genelinde bugün itibariyle 46 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz bulunmaktadır. 12 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 21 doktor, 579 sağlık personeli, 113 şoför ve yardımcı personel ile toplamda 713 personelimizle 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktayız. 112 Acil Sağlık Hizmetleri araç parkuruna baktığımızda 6 adet kar paletli, 1 adet snow track(paletli ), 1 adet 4 yataklı, 1 adet obezite, 1 adet yeni doğan ambulansı olmak üzere toplam 72 adet acil yardım ambulansı ile ilimiz genelinde Acil Sağlık hizmetini vermekteyiz. Yapımına yeni başladığımız il merkezinde Haydarbey, Aslanbey, Üniversite ve Ilıca Mahallemizdeki Ilıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımızı en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı planlamaktayız. “

112 İstasyon Sayımızı 3 yılda 46’ya Çıkardık

Son 3 yılda il genelinde 36 olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon sayısını %30 artırarak bugün itibariyle 46’ya çıkardıklarını ve 46 istasyon ile hizmetin sürdürüldüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ, bu sayede il geneli acil sağlık hizmetleri sunumunda çok daha iyi bir noktaya gelerek hastalara ulaşma sürelerinin de kısaldığını dile getirdi.

Yeni 112 İstasyonları İle Daha Hızlı ve Kaliteli Hizmet

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ 112 Hizmetleri Sağlık Yatırımlarını değerlendirerek “Son 3 yılda ilimizde 9 tane müstakil 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası tamamlayarak hizmete açtık. İhtiyaca binaen Çağlayancerit ilçemizde mevcut istasyona ek olarak hastane binası içerisinde hizmet veren 1 yeni istasyonumuzla birlikte toplamda mevcutlara ilave olarak 10 yeni istasyon vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. İhale süreçleri tamamlanarak yapımına başlanılan il merkezinde Haydarbey, Aslanbey, Üniversite ve Ilıca Mahallemizdeki Ilıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımız müstakil bir istasyon binası olarak planlanmış olup ambulansların vakalara çok daha hızlı çıkış yapabilmesini sağlayacak şekilde yapımına başlanmıştır. Ayrıca yeni hizmete girecek istasyonlarımızda personellerimizin konforu için her türlü detay düşünülmüştür” dedi.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmesi için sürekli bir gayret içinde olduklarını dile getiren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü olarak 112 Acil Sağlık dâhil olmak üzere sağlık hizmetlerinin her yönüyle iyileştirilmesi, daha erişilebilir ve kaliteli olması için tüm paydaşlarla ortak çalışma yürüttüklerini, hizmete yeni açılacak olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun Kahramanmaraş’taki sağlık hizmet sunumuna önemli katkılarının olacağını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ açıklamasının sonunda bahse konu sağlık yatırımlarının Kahramanmaraş’a kazandırılması noktasında destek verenlere teşekkür ederek şunları kaydetti: “Yeni 112 İstasyonlarımızın ilimize hayırlı olmasını diliyor, bu sağlık yatırımlarının ilimize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Bakanlığımız yetkililerine ve şehrimizin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.“ dedi.