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Kahramanmaraş’a 25 milyon’luk yeni turizm yatırımı!

Çamlıca Sosyal Tesisi’nde çalışmaların sona geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “25 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye son derece nezih ve standardı yüksek bir mekân kazandırıyoruz. Şehrimizin gastronomisine ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir tesis olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’a 25 milyon’luk yeni turizm yatırımı!

Kahramanmaraş’a 25 milyon’luk yeni turizm yatırımı!

Çamlıca Sosyal Tesisi’nde çalışmaların sona geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “25 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye son derece nezih ve standardı yüksek bir mekân kazandırıyoruz. Şehrimizin gastronomisine ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir tesis olacak. Hayırlı olsun” dedi.

31 Ocak 2023 Salı 17:02

Şehre uluslararası standartlarda yeni mekânlar kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu alanlardan bir tanesi olan Çamlıca’da da çalışmalarını hızla sürdürüyor. Doğası, yeşil alanları ve temiz havasıyla şehrin önemli turistik bölgelerinden Pınarbaşı mevkiinde 2 bin metrekarelik alana konumlandırılantesiste; yalıtım uygulamaları, zemin ve tavan kaplamaları, elektrik ve ısınma tesisatlarının montajı ile çevre düzenlemeleri devam ediyor. 25 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgeye toplamda 900 metrekare kapalı servis alanına sahip iki katlı kafeterya ve restoran, sosyal donatı alanları, oyun grupları ve yeşil alanlar kazandırılıyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte hizmete alınacak olan tesis; manzarası, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla şehrin en gözde mekânları arasındaki yerini alacak.

Turizm Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Şehrin turizm alanlarında hayata geçirilen çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin turizm altyapısını güçlendirmek ve potansiyelini artırmak için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız tesiste restoran kısmını tamamlayarak hizmete aldık. Çay bahçelerinde ise düzenlemeler devam ediyor. Şehrimizin en marka alanlarından bir tanesi de Pınarbaşı Çınaraltı dediğimiz mekân. Bu alanda hayata geçireceğimiz projemizde de süreçler tüm hızıyla devam ediyor. Yeme içme mekânı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla burası şehrimizin en gözde mekânlarından birisi olacak. Çamlıca’da daçalışmalarımız sürüyor. 25 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye son derece nezih ve standardı yüksek bir mekân kazandırıyoruz. Şehrimizin gastronomisine ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir tesis olacak. Büyük ölçüde tamamlanan çalışmalarımızı kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 31.01.2023 18:11
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Kahramanmaraş’a 25 Milyon’luk Yeni Turizm Yatırımı!
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