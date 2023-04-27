Kahramanmaraş’a yeni sanayi siteleri kuruluyor!

Mevcut Küçük Sanayi Sitesi için ise dönüşüm projesi başlayacak.

6 Şubat’ta art arda yaşanan yıkıcı depremler sonrası özellikle sanayi alanında ağır yara alan Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak ve kenti Türkiye’nin üretim gücünde söz sahibi yapmak adına çalışmalarına devam eden Başkan Mustafa Buluntu öncülüğündeki Ticaret ve Sanayi Odası, kent esnafı için yine önemli bir girişime imza attı.Bu kapsamda KMTSO, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştirerek, Çınarlı bölgesinde yeni bir Sanayi Sitesi kurulması içinharekete geçti. Yaklaşık 2 bin dönüm arazi üzerine kurulması planlanan tesiste bin 300 işletmenin yer alması ve 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturulması hedeflenirken, bahse konu tesis için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal ile oda üyeleri katıldı.

“1 YIL İÇERİSİNDE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK”

Toplantıda konuşan Başkan Buluntu, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak hedefimiz sanayi sitelerini belli bölgelerde günün şartlarına uygun çok daha güzel alanlarda kurmaktı. Bu bizim projemizdi. Sağ olsun hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projeyle ilgili olarak bir çalışma başlattı. Şu anda da planları tamamlandı. İnşallah 1 yıl içerisinde bu tesislerdeki iş yerleri gerçek hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.



“DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN İŞ DÜNYAMIZIN SORUNLARINI İLETTİK”

Depremin ilk gününden itibaren iş dünyasının sorun, talep ve beklentilerini devletin ilgili birimlerine aktardıklarını söyleyen Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ticaret ve Sanayi Odası olarak depremin ilk anından itibaren hem esnafımız hem sanayicimizle ilgili birçok çalışmalar yaptık. Kahramanmaraş’ta 5 OSB’miz, Küçük Sanayi Sitemiz ve onun haricinde de hizmet sektörünü ilgilendiren birçok esnaf grubumuz var. Bizim üyemiz olsun yâda olmasın iş dünyasını ilgilendiren her alanda inisiyatif aldık ve inisiyatif almaya da devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi’nin durumunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Bugün geldiğimiz son nokta itibariyle baktığınız zaman Küçük Sanayi Sitemizde artık yerinde çözümle alakalı bir problem yok. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde artık Küçük Sanayi Sitesi’nde yıkılan ve ağır hasarlı yerlerle ilgili eğer esnafımız kendi gayrimenkullerini yaptırmak isterse jeolojik etütlerini yaptırıp, ruhsat alıp bu çalışmaları yapabilecekler.

“KAHRAMANMARAŞ’TAKİ YIKIMIN MADDİ BOYUTU DİĞER İLLERDEN ÇOK DAHA FAZLA”

Kahramanmaraş depremi çok ağır bir şiddette yaşadı. Biz tüm bölgeleri gezdik. Oda başkanlarıyla toplantılar yaptık. Hatay’daki bina yıkımı bizden çok fazla ama Hatay bir sanayi kenti değil. Kahramanmaraş’taki yıkımın maddi boyutu diğer illerden çok daha fazla. Çünkü Kahramanmaraş bir sanayi kenti. Bugün bine yakın sanayi kuruluşumuz var. Biz biliyoruz ki Kahramanmaraş tekrar üreten bir şehir olmazsa birçok kazanımlarını kaybeder.

“ŞEHRİMİZ VE İŞ DÜNYAMIZ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Depremin ilk anından itibaren buraya gelen tüm heyetlerimizle iş dünyasından gelen taleplerin tamamını ilettik ve bu konuda da çok ciddi mücadele ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası bir rica makamıdır. Yani biz sizden gelen tüm talepleri devletimizin ilgili birimlerine iletiyoruz. Sadece iletmekle mükellefiz. Belki görevimizin çok daha üstünde elimizi taşın altına koyuyoruz. Biz bu şehre borçluyuz. Kimsenin bu şehri terk etmeye niyeti yok. Şu anda Kahramanmaraş diğer illere oranla daha hızlı toparlanan bir şehir konumunda.”