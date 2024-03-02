Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracak projeler 3 Mart Pazar günü açıklanacak!

AK Parti’den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklanmasıyla şehirde büyük bir coşku ve heyecan oluşturan Fırat Görgel, Kahramanmaraş genelinde yaptığı ziyaretler ve “Bir Fikrim Var” uygulamasından yapılan dönüşlerle Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracak projeleri şekillendirdi.

Görgel, “Yeni Kahramanmaraş’ı” inşa edecek modern, teknik, sosyal, sportif, sürdürebilir ve teknolojik belediyecilik kapsamında hazırladıkları projelerin tanıtımının yapılacağı toplantıya tüm Kahramanmaraşlıları davet etti.

Altyapıdan, ulaşıma, konut projelerinden, turizme birçok projenin 3 Mart Pazar günü yapılacak toplantıda tanıtımının yapılacağını vurgulayan Görgel, çözüm odaklı projeleri paylaşacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Kahramanmaraş’ı birlikte yöneteceğiz!”

Hazırladıkları projelerin, Kahramanmaraş’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve sorunları çözmeye yönelik olduğunu belirten AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın yeniden inşa sürecinde şehrin uzun vadede geleceğini de planladıklarını dile getirdi.

Görgel, “Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin merakla beklediği projelerimizi, 3 Mart Pazar günü saat 14.30’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yapacağımız Proje Tanıtım Toplantısında açıklayacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Kahramanmaraş’ı bir Dünya kenti olması için hayata geçireceğimiz bu projeleri hemşerilerimize, basınımıza ve kamuoyuna duyuracak olmamız sebebiyle büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ın neye ihtiyacının olduğunu çok iyi bildiklerini ve Kahramanmaraşlıların da fikrini alarak yönetime şimdiden vatandaşları dahil ettiklerine dikkat çeken Görgel, şöyle konuştu: “Yıllardır ilimiz ve hemşerilerimizle iç içeyiz, bunun avantajıyla hangi bölgemizin neye ihtiyacı olduğunu yakinen biliyoruz. Bununla birlikte projelerimizi, daha önce hemşehrilerimizin fikrini almak için hayata geçirdiğimiz ‘Bir Fikrim Var’ uygulamasıyla şekillendirdik. Burada projelerin hazırlanmasında hemşehrilerimizin de söz sahibi olmasını amaçladık. Çok güzel dönüşler aldık ve projelerimizi bu dönüşlere göre şekillendirdik. İnşallah daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş için bu projelerimizi yine hemşerilerimizin desteğiyle uygulamaya koyacağız. Tüm hemşerilerimizi proje tanıtım toplantımıza bekliyoruz. Haydi Kahramanmaraş! 3 Mart Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde buluşalım.”