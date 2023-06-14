Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini Asfaltlıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini...
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve Hemşirelik Sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve...
Büyükşehir’in Gezici Kütüphanesi Miniklerin Yüzlerini Güldürüyor
Büyükşehir’in Gezici Kütüphanesi Miniklerin Yüzlerini...
Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar...
Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret
Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret

Kahramanmaraş’ın Ab Tescilli İlk Ürünü; Çağlayancerit Cevizi Oldu!

Çağlayancerit Cevizi’nin AB Coğrafi İşareti alan Türkiye’deki 11. ürün olduğunu açıklayan Başkan Güngör, “Çağlayancerit Cevizi’miz Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret tesciline layık görüldü. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çağlayancerit Cevizi, Kahramanmaraş’ımızın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olma özelliğine sahip. Tüm üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ın Ab Tescilli İlk Ürünü; Çağlayancerit Cevizi Oldu!

Kahramanmaraş’ın Ab Tescilli İlk Ürünü; Çağlayancerit Cevizi Oldu!

Çağlayancerit Cevizi’nin AB Coğrafi İşareti alan Türkiye’deki 11. ürün olduğunu açıklayan Başkan Güngör, “Çağlayancerit Cevizi’miz Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret tesciline layık görüldü. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çağlayancerit Cevizi, Kahramanmaraş’ımızın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olma özelliğine sahip. Tüm üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

14 Haziran 2023 Çarşamba 17:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Çağlayancerit Cevizi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Çağlayancerit Cevizi’nin Kahramanmaraş’ın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olduğunu belirten Başkan Güngör, AB coğrafi işaret tesciliyle birlikte Çağlayancerit Cevizi’nin uluslararası tanınırlığı ve rekabet gücünün artacağını, iç talep ve ihracat potansiyelinin güçleneceğini, bölge ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlayacağını vurguladı. Çağlayancerit Cevizi’nin katma değerinin artırılması noktasında çalışmaların devam ettiğini açıklamalarına ekleyen Güngör, Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle Çağlayancerit’e kazandırılan Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ne ilişkin de bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş’ın AB Tescilli İlk Ürünü

Çağlayancerit Cevizi’nin Kahramanmaraş’ın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “2012 yılında Türk Patent Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret alan Çağlayancerit Cevizi’miz artık Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret tesciline layık görüldü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’mizin öncülüğünde 2020 yılında Avrupa Birliği’ne yapmış olduğumuz başvurumuz, 3 yıllık görüşmeler neticesinde başarıyla sonuçlanarak AB resmi gazetesinde yayımlandı ve Çağlayancerit Cevizimiz AB Coğrafi İşaret Tescili aldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çağlayancerit Cevizi, Kahramanmaraş’ımızın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olma özelliğine sahip” diye konuştu.

Her Ceviz Çağlayancerit Cevizi Değildir

Çağlayancerit Cevizi’nin özelliklerine ilişkin de bilgiler aktaran Güngör, “Çağlayancerit Cevizi; iriliği, iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, kendine özgü aroma yoğunluğu bakımından diğer yörelerde üretilen cevizden kalite ve tat bakımından çok büyük farklılıklar gösteriyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi her ceviz, Çağlayancerit Cevizi değildir. Ülkemizde AB tescilli 10 ürünümüz vardı. Bu sayı Çağlayancerit Cevizi’nin de tesciliyle 11’e çıktı” dedi.

Hayırlı Olsun

Başkan Güngör açıklamalarını, “Kahramanmaraş’ımızın coğrafi işaretli ürün sayı 25. İlk defa bir ürünümüz AB tescili aldı. Bu da bizi gururlandırıyor. Çağlayancerit Cevizimizin katma değerini yükseltmek için geçtiğimiz yıllarda DOĞAKA ile Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi inşa ettik. Bu tesisin güncel maliyeti 30 Milyon TL. Şimdi de almış olduğumuz AB coğrafi işaret tesciliyle birlikte Çağlayancerit Cevizimizin uluslararası tanınırlığı ve rekabet gücü artacak, iç talep ve ihracat potansiyeli güçlenecek, bölge ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlayacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.06.2023 18:23
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ın Ab Tescilli İlk Ürünü; Çağlayancerit Cevizi Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okumuş, “Onlar bizim neşemiz, umudumuz, yarınlarımız”
Başkan Okumuş, “Onlar bizim neşemiz, umudumuz, yarınlarımız”
Turizm ve Ekonominin öncü kalemleri Kahramanmaraş EXPO’ya hayran kaldı!
Turizm ve Ekonominin öncü kalemleri Kahramanmaraş EXPO’ya hayran kaldı!
Kahramanmaraş’ta Divanlı Geçici Çarşısı’nda İş Yerleri Esnafa Teslim Edildi
Kahramanmaraş’ta Divanlı Geçici Çarşısı’nda İş Yerleri Esnafa Teslim Edildi
Marsu'dan Depremde Su Dağıtmadı İddialarına İlişkin Açıklama
Marsu'dan Depremde Su Dağıtmadı İddialarına İlişkin Açıklama
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 14 keçi telef oldu
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 14 keçi telef oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber