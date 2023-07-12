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Kahramanmaraş’ın içmesuyuna güvence olacak Kısık barajı’nın ihalesi yapıldı!

Kısık Barajı’nın ihalesinin yapıldığını açıklayan Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, “20 yıldır özlemle beklenen, 31,5 milyon metreküp içmesuyu sağlayacak Kısık Projesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Toplam maliyeti 3,4 milyar TL olan projenin tamamlanması ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerimize içmesuyu temini noktasında arz güvenliği sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın içmesuyuna güvence olacak Kısık barajı’nın ihalesi yapıldı!

Kahramanmaraş’ın içmesuyuna güvence olacak Kısık barajı’nın ihalesi yapıldı!

Kısık Barajı’nın ihalesinin yapıldığını açıklayan Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, “20 yıldır özlemle beklenen, 31,5 milyon metreküp içmesuyu sağlayacak Kısık Projesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Toplam maliyeti 3,4 milyar TL olan projenin tamamlanması ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerimize içmesuyu temini noktasında arz güvenliği sağlanacak” ifadelerini kullandı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:00

Kahramanmaraş’ın içmesuyu geleceği için büyük önem taşıyan Kısık Barajı Projesi’nin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinin içmesuyu geleceği güvence altına alınacak. Yeni yatırımın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, “20 yıldır özlemle beklenen, 31,5 milyon metreküp içmesuyu sağlayacak Kısık Barajı Projesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Projenin tamamlanması ile şehir memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak. Toplam maliyeti 3,4 Milyar TL olan projenin tamamlanması ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerimize içmesuyu temini noktasında arz güvenliği sağlanacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olsun”dedi.

Şehrin İçmesuyuna Güvence

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı açıklamada, “Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimize 31,5 milyon metreküp içmesuyu sağlayacak Kısık Barajı Projesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, DSİ Genel Müdürümüz, milletvekillerimiz ve il başkanımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 12.07.2023 20:09
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Kahramanmaraş’ın Içmesuyuna Güvence Olacak Kısık Barajı’nın Ihalesi Yapıldı!
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