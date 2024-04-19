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Kahramanmaraş’ın kelle paçası içli köftesi acı biberi ve tarhanası TRT1’de!

Kahramanmaraş gastronomisinin önemli lezzetleri arasında yer alan Kelle Paça, İçli Köfte, Zeytinyağlı Kuru Dolma, Maraş Biberi, Sumak Ekşisi, Kekik ve Tarhanası TRT1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programı için özel çekimle tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş’ın kelle paçası içli köftesi acı biberi ve tarhanası TRT1’de!

Kahramanmaraş’ın kelle paçası içli köftesi acı biberi ve tarhanası TRT1’de!

Kahramanmaraş gastronomisinin önemli lezzetleri arasında yer alan Kelle Paça, İçli Köfte, Zeytinyağlı Kuru Dolma, Maraş Biberi, Sumak Ekşisi, Kekik ve Tarhanası TRT1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programı için özel çekimle tanıtımı yapıldı.

19 Nisan 2024 Cuma 11:56

İstanbul da yaşayan Kahramanmaraşlıların uğrak mekânı Edirnekapı Kahramanmaraş Paça sahibi ve KENTMARAŞDER Genel Başkanı Bilal Ardıç TRT1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programında Kahramanmaraş Yöresel Lezzetlerini tanıttı.

Tarihi Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami yanında yer alan mistik ve otantik Maraş paça mekânında çekimleri yapılan programda Avukat Bekir Dedeler, gazeteci Mustafa Nuri Şirin ile Alişan arasında Maraş acı biberi yeme yarışması yapıldı.

Programda kaşık kaşık saf özel çekim Maraş Biberi yiyen yarışmacılar çok acı biber ile ter attılar.

Kahramanmaraş Yöresel lezzetlerinin yapım ve pişirimini yaparak anlatan Bilal Ardıç biz Kahramanmaraşlılar mekânımızda kullandığımız tüm kelle ve kuru dolmalar başta olmak üzere mutfağımıza ne giriyorsa Kahramanmaraş’tan gelmekte dedi.

Bugün çekimleri tamamlanan program önümüzdeki hafta içi TRT1 de Alişan ile Hayata Gülümse programında yayınlanacak.

TRT1 için özel olarak Edirnekapı Maraş Paça da çekilen Maraş Yöresel Lezzetleri programına araştırmacı yazar Nuray Karpuzcu, Uluslararası Dondurmacılar Derneği Başkanı Mesut Uslu, Avukat Bekir Dedeler, gazeteci Eyüp Kadir Kılcı, Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Necati Kalem de katılımlarıyla manevi destek verdi.

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Kahramanmaraş’ın Kelle Paçası Içli Köftesi Acı Biberi Ve Tarhanası TRT1’de!
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