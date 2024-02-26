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Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde Ak Partiye sevgi seli

Kahramanmaraş’ta yüzyılın yatırımı Tusaş’ın açılışını yaptıktan sonra Milletvekilleriyle birlikte Seçim Ofislerini açan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’e Kuzey İlçelerde de yoğun ilgi gösterildi.

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde Ak Partiye sevgi seli

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde Ak Partiye sevgi seli

Kahramanmaraş’ta yüzyılın yatırımı Tusaş’ın açılışını yaptıktan sonra Milletvekilleriyle birlikte Seçim Ofislerini açan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’e Kuzey İlçelerde de yoğun ilgi gösterildi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 09:37

Cumhur İttifakı’nın Elbistan, Ekinözü ve Nurhak seçim ofislerinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel; “Kuzey ilçelerimizi 6 Şubat’tan çok daha iyi koşula getirmek için çalışacağız. Kuzey ilçelerimizin bütününü pırıl pırıl ilçe yapmak için elimizden geleni ortaya koyacağız” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına bambaşka solukla giren Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş’ın 3 ilçede daha seçim ofisi açılışlarını gerçekleştirerek seçim çalışmalarını hızlandırdı. Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta gerçekleştirilen seçim ofisleri açılışına, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgelve çok sayıda vatandaş katıldı. Seçim ofisleri açılışında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı.

6 ŞUBAT ÖNCESİNDEN DAHA İYİ HALE GETİRECEĞİZ

Açılışta; AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin ile Tuba Köksal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de birer selamlama konuşması yaptı.Gittiği tüm bölgelerde hemşerilerinin sevgi seli ile karşılaşan Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel de yaptığı konuşmada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Kuzey ilçelerinin bütününü 6 Şubat’tan daha iyi hale getirmek için canla başla çalışacaklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜM İLÇELERİNDE REKOR OYLA ZAFERİ TACLANDIRACAĞIZ

Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakılmaması konusunda teşkilatlardan isteklerde bulunan Görgel; “Murat Mercan Başkanımız Elbistan’da, Harun Şahin Başkanımız Ekinözü’nde, İsmet Göksu başkanımız Nurhak’ta ben ise Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Kuzey İlçelerimizi 6 Şubat’tan çok daha iyi koşula getirmek için çalışacağız. İlçelerimizi pırıl pırıl ilçe yapmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Bıkmadan, usanmadan ilçelerimize hizmet etmeye çalışacağız. Bizi sevenlerin 31 Mart’a kadar ulaşamadığımız herkesin ellerini sıkması, gönüllerine girmesi gerekiyor. Burada inşallah bir rekor kıracağız. Bunu görüyoruz, burada esnafı gezdiğimizde, hanelere gittiğimizde bunu görüyoruz. 31 Mart’ta inşallah Kahramanmaraş’ımızın tüm ilçelerinde ve Elbistan’da rekor oy alarak zaferimizi taçlandıracağız” diye konuştu.

AK PARTİ’DE HİZMET YARIŞI VARDIR

Açılışlarda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Mevlüt Kurt’ ise; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la görüştük ve 6 Şubat gününü Afet ve Milli Dayanışma Kardeşlik Günü olarak ilan ettik. Bizlere bir görev verdiniz. Bizlere verdiğiniz bu emanet doğrultusunda elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bir gözümüz Ankara’da diğer gözümüz ise Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da, Ekinözü’nde, Nurhak’ta. Sizin buradaki sorunlarını biliyoruz. Bizim isteklerimiz de geri çevrilmedi. Bundan sonra da aynı hassasiyetle görevimize devam edeceğiz. 28 Mayıs’taki aldığımız oyun üstüne çıkacağız diye Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Sizden de memleketimize daha çok hizmet getirmek için Cumhurittifakı’nıntüm adaylarına daha fazla destek bekliyoruz. AK Parti’de hizmet yarışı vardır. AK Parti’nin siyasetinde hiçbir zaman kırılganlık olmadı. Bundan sonra da tüm kardeşimizle beraber, bir bütünüz” şeklinde konuştu.

Programın son konuşmasını ise TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi yaptı. Kirişçi, deprem sürecinde bölgeye Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan destekler ve deprem konutlarıyla ilgili rakamları verdi. Ülkenin savunma sanayinde geldiği noktayı değerlendirdi, TUSAŞ yatırımın şehir ekonomisine sağlayacağı katmadeğerleri anlattı.

Kurdele kesiminin ardından esnaf ziyaretleri yapıldı. İlçelerde Görgel’e gösterilen ilgi ile partililer moral depoladı.

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Kahramanmaraş’ın Kuzey Ilçelerinde Ak Partiye Sevgi Seli
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