Kahramanmaraş’ın o bölgesinde trafik akışı düzenleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaya ve araç trafik güvenliğini artıracak adımlar atıyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Duraklı Mahallesine de yeni bir kavşak kazandırılıyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerince yapılan düzenlemeyle, Abdal Halil Ağa Caddesine bağlanan Fetih Bulvarı, Sakarya Caddesi ve Doğukent mevkii çıkışı hattından akan trafik daha güvenli hale getiriliyor. Toplamda 5 güzergâhı birbirine bağlayan arterde, levhalandırma ve deforme olan bölümlerin lokal asfaltlama çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Aksaklıklar Engelleniyor

Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Duraklı Mahalle Muhtarı Mustafa Kar, “Bu yolumuz şehrimizin doğusu ve batısını birbirine bağlayan, transit geçişlerin sıklıkla yapıldığı yoğun bir yol. Kavşak çalışmasından önce burada trafik kazaları meydana geliyordu. Hem yaya hem de araçların geçişleri problemliydi. Özellikle tek yön akan trafik, vatandaşlar için tehlikeli hale gelmişti. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz burada çok güzel bir düzenleme hayata geçirdi. Mahallelimiz memnun, trafik olması gerektiği gibi akıyor. Başta Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.