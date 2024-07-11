Kahramanmaraş’ın özlemini çektiği fuar geri dönüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatlerinden “Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı” 20 yıl aranın ardından tekrar vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan fuar öncesi Başkan Fırat Görgel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen Geleneksel Ağustos Fuarı’na ait fotoğraflar, “Modumuz; işte böyle bir şey” notuyla paylaşıldı.

Vatandaşlardan da fuara dair anılarının paylaşılmasının istendiği gönderi, takipçilerin büyük ilgisini çekti. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.

20 Yıl Aradan Sonra Yeniden

Kahramanmaraş Atatürk Parkı’nda ilk olarak 1984 yılında kurulan fuarda lunapark, esnaf satış alanları, konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyordu. 2000’li yıllara kadar devam eden fuarın 20 yıl aradan sonra tekrar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in vaatlerinden biri olan Ağustos Fuarı için ilgili birimler yoğun bir çalışma içerisinde.