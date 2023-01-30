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Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta

Kahramanmaraş ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin bulunduğu Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırma Konağı, içerisindeki argümanlarla şehrin tarihine adeta ışık tutuyor.

Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta

Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta

Kahramanmaraş ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin bulunduğu Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırma Konağı, içerisindeki argümanlarla şehrin tarihine adeta ışık tutuyor.

30 Ocak 2023 Pazartesi 12:24

Kahramanmaraş’ın zengin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla birçok projeye imza atan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bahtiyar Yokuşu’nda yer alan tarihi konağı Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi olarak hizmete sundu. Restorasyon çalışmaları tamamlanan konak, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren belgelerle donatıldı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin zengin kültür hazinesine önemli bir katkı daha sağladıklarını dile getirerek konuyla ilgili açıklama yaptı.
Başkan Okay, Kültür Tarih Araştırmalar Konağı’nın araştırmacılar için geniş bir arşiv sunduğunun altını çizdi.
Konağın, coğrafyaya özgü her türlü bilgi ve belgenin sürdürülebilir bir koruma programıyla korunmasını ve ilgililerin kullanımına sunulmasını amaçladığını dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Temelde tarihi yapının kendisi korunurken, kıymetli belgelerinde bu çerçevede muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmış olacaktır. Kıymetli eserlerin ender nüshasını kültür ve edebiyat şehri olan Kahramanmaraş’ın ortaya koymuş olduğu yazmalara, faydalanacakların belirli metotlarla erişimi ve koruma altında bulunan eserlerin bilimsel araştırmalarda referans teşkil etmesi sağlanacaktır. Restore edilmiş olan konağın standart ziyaret prosedürü ile işletilmesi araştırma amacıyla gelen ziyaretçilerin ağırlanması için planlandı.Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırma Konağı şehrin kültür ve tarih hizmetinde olmak üzere şehir tarihi ve kültürü hakkında çalışma yapmak veya ilgililere hizmet sunmak için kuruldu. Ayrıca bu minvalde Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri ve Cumhuriyet Arşivlerindeki arşiv niteliği taşıyan Kahramanmaraş’a ait olan yazılı, görsel ve video kayıtları konakta araştırmacıların gereksinimlerine karşılık vermektedir.”
 

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Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta
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