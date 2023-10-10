Kahramanmaraş’ın Yeni Cazibe Merkezi; Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi

‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırımlarla ilçesinin çehresini değiştiren, gönülden yaklaşımıyla da vatandaşların büyük beğenisini kazanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, imkânsız olarak görünen yatırımları bir bir vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Belediyecilik hizmetlerini ve yatırımlarını ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’le çok daha ileri boyutlara çıkaran Başkan Mahçiçek, geleceği şekillendirecek vizyoner projeleriyle Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmaya hazırlanırken, diğer taraftan da durmaksın yeni projelerin başlangıcını yapıyor.

14 Ekim’de açılışı gerçekleştirilecek olan EXPO 2023, içerisindeki sürdürülebilir projelerle muhteşem bir yaşam alanı sunarken, insanların doğayla iç içe stres atmalarına ve özellikle depremzede kent halkının rehabilitasyonuna katkı sağlayacak.

Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi eşsiz bir yolculuğa çıkaracak

29 uluslararası katılımcı ülke pavilyonunun yanı sıra 21 ulusal kamu kurum ve kuruluşlarının pavilyonlarına ev sahipliği yapacak EXPO 2023 Sergi Alanı’nda, 70 bin metrekarelik Avrupa’nın en büyük Kristal Lagünü, AIPH Yeşil Yaşam Deneyimleme ve İnovasyon Merkezi, bitki heykelleri, hobi bahçeleri, yerel zanaatların sergilendiği Arasta Çarşısı, Kültür ve Sanat Sokağı, amfi tiyatro alanı ve nikah salonu yüzde 100 oranında tamamlandı.

Tüm bunların yanı sıra EXPO 2023’ün en dikkat çekici noktalarından biri ise Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi olacak.

Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, 15 farklı türdeki 5 bin kelebek ve Kahramanmaraş’la özdeşleşen 7 benekli binlerce uğur böceğinin yanı sıra 300’ü aşkın bitki çeşitliliğiyle çok yakında ziyaretçilerine kapılarını açacak.

EXPO 2023 Sergi Alanı’nın sürekliliğini artırırken, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, şimdiden muhteşem tasarımıyla görenleri büyülüyor.

Mutlaka görülmesi gereken benzersiz Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, ziyaretçilerini eşsiz bir yolculuğa çıkaracak.