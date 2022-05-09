Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli,...

Kahramanmaraşlı Akademisyen Hüsn-İ Hat Sanatını Türkiye’de Yaşatıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hattat Arif Yücel, hat sanatının nasıl ayakta kaldığını anlattı.

Kahramanmaraşlı Akademisyen Hüsn-İ Hat Sanatını Türkiye’de Yaşatıyor

Kahramanmaraşlı Akademisyen Hüsn-İ Hat Sanatını Türkiye’de Yaşatıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hattat Arif Yücel, hat sanatının nasıl ayakta kaldığını anlattı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:16
banner459

Geleneksel İslam sanatlarından hat sanatını yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya gayret eden 56 yaşındaki Arif Yücel, duvarlara asılan levhalarda, cami, türbe gibi dinsel yapılardaki kuşak ve kubbe yazılarında, daha ziyade uzaktan okunabilen, celi sanatını tercih edildiğini söyledi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Arif Yücel, “Hüsnü hat sanatının yaygın tarifi her ne kadar cismani aletlerle yazılsa da, ruhi bir hendese olarak tarif edilir. Yani hattat iç dünyasındaki oluşturduğu o güzel duyguları, hisleri bir şekilde yazıya dökerek topluma sunar. Güzel gönüllere sunar. Küçük yaşlarda, ilkokul, ortaokul çağlarında öğretmenlerim benim sanata yatkın olduğumu söylerlerdi. Yani kabiliyetin var Arif senin, derlerdi. Ellinin üzerinde camiyi yazma fırsatım oldu. Cenab-ı Hak onu bize lütfetti. Şuanda da devam eden büyük camilerden yazdıklarım var. Abdulhamithan Cami ilk önce yazmış olduğumuz büyük camilerden. Bunlar arasında Kırıkkale Merkez cami var. Nur Camiini yazdım. Başakşehir Camii var İstanbul’da. Midyat’ta Altunkayalar Camii. Şuanda Antep’te devam etmekte olan Şahinbey Millet Camii başta olmak üzere ellinin üzerinde cami yazdık. Merkezinde hat sanatı olmak kaydıyla hat sanatının etrafında oluşan ebru, teshib gibi sanatlar var. Sadece hat bazen yalnız kalabiliyor, tek başına olabiliyor. Ama tek başına da çok güzel bir yapıya sahip olabiliyor. Onun için onun etrafında bir çok sanat şekillenmiş olabiliyor. Hattından, tezhibinden, çerçevesinden tutun hepsi bir bütün halinde sonradan bir araya geliyor oluşuyor” dedi.

Son Güncelleme: 09.05.2022 19:27
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Akademisyen Hüsn-İ Hat Sanatını Türkiye’de Yaşatıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yaparken yakalandılar
Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yaparken yakalandılar
Ülkü Ocaklarından Şölen Tadında Etkinlik
Ülkü Ocaklarından Şölen Tadında Etkinlik
Gençler Kürsüde Projesinin Türkoğlu ilçe finali gerçekleştirildi
Gençler Kürsüde Projesinin Türkoğlu ilçe finali gerçekleştirildi
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber