Kahramanmaraşlı baba ‘Tek isteğim sağlığıma kavuşup ailemi geçindirmek’

38 yaşındaki Kürtül, doğduğundan beri Behçet hastalığıyla yaşam mücadelesi veriyor. Ancak hastalığı nedeniyle sürekli bitkin düşüyor ve iş bulma, çalışma konusunda zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum, ailesini geçindirmekte zorlanmasına sebep oluyor.

Hastalığı nedeniyle sık sık hastaneye yatmak zorunda kalan ve tedavi masraflarını karşılamakta güçlük çeken Kürtül, şu anda ailesinden aldığı destekle ayakta durmaya çalışıyor. Ancak hastalığının teşhis edilmesi ve tedavi önerileri alması gerektiğini söyleyen Kürtül, devletten maddi yardım talep etmediğini, yalnızca sağlığına kavuşup çalışarak kendi geçimini sağlamak istediğini vurguladı.

Kürtül'ün, hastalığının ciddiyeti ve yaşadığı zorluklar hakkında detaylı bilgi vererek kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

Yaşadığı bu mücadelede Kürtül'ün yanında olacağını belirten çevresi, onun tez zamanda sağlığına kavuşmasını ve istediği iş fırsatına kavuşarak ailesine destek olabilmesini umut ediyor.