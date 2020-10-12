Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 25°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
O Bulvarda Asfalt Başladı
O Bulvarda Asfalt Başladı
Kahramanmaraşlı çiftçi ilk lavanta hasadından elde ettiği yağı belediyeye sattı
Kahramanmaraşlı çiftçi ilk lavanta hasadından...
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza...
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva Partisine Hayırlı Olsun Ziyareti
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva...
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kahramanmaraşlı çiftçi ilk lavanta hasadından elde ettiği yağı belediyeye sattı

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Afşin Belediyesi arasından "Lavanta Kokulu Memleketim" projesi düzenlenen törenle imzalandı.

Kahramanmaraşlı çiftçi ilk lavanta hasadından elde ettiği yağı belediyeye sattı

Kahramanmaraşlı çiftçi ilk lavanta hasadından elde ettiği yağı belediyeye sattı

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Afşin Belediyesi arasından "Lavanta Kokulu Memleketim" projesi düzenlenen törenle imzalandı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:13
banner459

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatin Güven, belediye binasında düzenlenen imza töreninde, projenin hayata geçirilmesiyle şehir ve bölge ekonomisine önemli katkı sunacağını belirtti.

Lavanta ekiminin bölge çiftçisi açısından da büyük avantaj olacağını aktaran Güven, "1 milyon 200 bin lira bütçeli projenin ortaya çıkmasını sağlayan temel gerekçe ilçemiz geçmişten günümüze tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yerleşim merkezi olup ve ipek yoluna ev sahipliği yapmıştır. Afşin'i, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisi arasında yer alan, tıp ve kozmetik sanayide de önemli derecede yer tutan lavanta bitkisiyle desteklemek istiyoruz. Belediyemiz tarafından 390 dönümlük tek bir arazide lavanta yetiştiriliyor ve Türkiye'deki en büyük lavanta bahçesi unvanına sahibiz. Lavantanın işlenmesi ve pazarlanması için tesise ve mesleki edindirme kurslarına, ilçedeki dezavantajlı grubunda meslek ve iş sahasına ihtiyacı vardır. Lavanta katma değerli bir ürün olup bölge halkı için yüksek gelir getirecektir. Proje kapsamında kurulacak tesisler sayesinde işsizlik oranı azalacak, birçok kişi meslek sahibi olacak ve bu tarz tesisler kurmayı planlayan girişimcilere örnek olmak istiyoruz. Afşin'de ekim yapılmayan, boş kalan tarlaları lavanta ile hayat bulmasını amaçlıyoruz." dedi.

Güven, proje kapsamında lavantanın yetiştirilmesinden işlemesine kadar bütün evrelerinin Afşin'de gerçekleştirileceğini anlatarak, katma değerin ilçede kalacağını söyledi.

Üretim tesisinde lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta sabunu gibi ürünlerin üretileceğini anlatan Güven, "Proje kapsamında lavanta bahçesinin çevresine turizm amaçlı bisiklet yolunun yapılması, hediyelik eşya ofislerinin yapımı sağlanacak. DOĞAKA ile yapılan proje kapsamında bayanların istihdamını ön plana çıkartmak istedik. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde de hediyelik eşya yapımı kursu, takı tasarım kursu, sabun üretimi kursu, kokulu mum üretimi kursu, lavanta yetiştiriciliği kursu gibi kurslar düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Bulvarda Asfalt Başladı
O Bulvarda Asfalt Başladı
Bertiz’e 13 milyonluk yatırım
Bertiz’e 13 milyonluk yatırım
Çağlayancerit hizmette altın çağını yaşıyor
Çağlayancerit hizmette altın çağını yaşıyor
Kayak merkezi'nin cazibesi artıyor
Kayak merkezi'nin cazibesi artıyor
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber