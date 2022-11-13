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Kahramanmaraşlı gaziler KKTC’de

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Kıbrıs gazilerinden oluşan ikinci kafile yavru vatanı ziyaret ederek 48 yıl aranın ardından hatıralarını tekrardan yerinde canlandırdı.

Kahramanmaraşlı gaziler KKTC’de

Kahramanmaraşlı gaziler KKTC’de

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Kıbrıs gazilerinden oluşan ikinci kafile yavru vatanı ziyaret ederek 48 yıl aranın ardından hatıralarını tekrardan yerinde canlandırdı.

13 Kasım 2022 Pazar 15:09

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarete gönderilen 46 Kıbrıs gazisinin ardından 30 kişilik ikinci kafile de yavru vatanı ziyaret ederek hatıralarını yerinde canlandırdı. Gaziler, yavru vatanda Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan’ı makamında ziyaret etti.

Gaziler; Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Türk askerlerinin adaya ilk çıktıkları yer olan Yavuz Çıkarma Plajı, Kapalı Maraş bölgesi, Namık Kemal Zindanı, Katliam Çukuru ve şehitliği, Cengiz Topel Anıtı ve Girne Kalesi gibi tarihi mekânları da gezerek hatıralarını yeniden canlandırdılar. 30 Kıbrıs gazisi, ziyarette açtıkları pankartla ’48 yıl önce buradaydık, gerekirse yine geliriz’ mesajı verdi. 48 yıl aranın ardından gerçekleştirilen ziyaretin kendileri için çok heyecanlı ve gurur verici olduğunu belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Kahramanmaraşlı Gaziler KKTC’de
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