Kahramanmaraşlı Gençler Başkentte

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Son olarak, Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara’ya gezi programı düzenlendi. Başkente seyahat eden farklı yaş gruplarından gençler, şehrin tarihi ve turistik bölgelerini rehber eşliğinde ziyaret etti. Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Etnografya Müzesi, Taceddin Dergâhı gibi pek çok noktayı görme fırsatı bulan gençler, “Genç Dostu Şehir Kahramanmaraş’ın Gençleri Başkentte” mesajı verdi. Gezi programının ardından dönüş yapan gençler, düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.