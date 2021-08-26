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Kahramanmaraşlı Gençler Başkentte

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarından birçok genç ile Ankara’ya gezi programı düzenledi. Ankara’nın tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret eden gençler, memnuniyetlerini ifade etti.

Kahramanmaraşlı Gençler Başkentte

Kahramanmaraşlı Gençler Başkentte

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarından birçok genç ile Ankara’ya gezi programı düzenledi. Ankara’nın tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret eden gençler, memnuniyetlerini ifade etti.

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:24
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Son olarak, Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara’ya gezi programı düzenlendi. Başkente seyahat eden farklı yaş gruplarından gençler, şehrin tarihi ve turistik bölgelerini rehber eşliğinde ziyaret etti. Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Etnografya Müzesi, Taceddin Dergâhı gibi pek çok noktayı görme fırsatı bulan gençler, “Genç Dostu Şehir Kahramanmaraş’ın Gençleri Başkentte” mesajı verdi. Gezi programının ardından dönüş yapan gençler, düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Gençler Başkentte
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