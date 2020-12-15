Kahramanmaraşlı girişimci krizi fırsata çevirdi

25 yıllık ticaret tecrübesinin ardından 2020 yılında kurduğu Ceycey çocuk giyim firması ile hazır giyim sektörüne atılan Abdullah Ceyhan, ülkemizde pandemi krizini fırsata çeviren ender girişimciler arsında yer almayı başardı.

İş yerlerinin birbir kapandığı dönemde ticarete atılarak e-ticaret ağırlık veren Ceyhan, Türkiye’yi karış karış gezerek en kaliteli ürünleri en ucuza satıp müşteri portföyünü genişletiyor.

Carsipazardan.com adını verdiği e-mağaza ile Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor gibi internet devleriyle de anlaşan Ceyhan, amacının ucuz ve kaliteli ürünleri en ucuza satmak olduğunu söyledi.

Ceyhan şunları kaydetti;

“25 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Biz krizi fırsata çevirenlerden olduk. 2020 yılında 2 firma kurduk. Pandemiyle birlikte e-ticarette büyük bir açık ortaya çıktı. Bizde bu yönde bir firma kurduk.

Carsipazardan.com adını verdiğimiz mağazamızdan satışa başlıyoruz. Hepsiburada, trendyol, gittigidiyor gibi firmalarla anlaşmamızı yapıldı. Bir hafta içinde ürünlerimiz satışa başlıyor.

Bunundan ayrı Trabzon caddesi müftülük yakınında Ceycey giyim mağazamızda hizmet veriyoruz. 3 katlı mağazamızda yeni doğan gurubundan 16-17 yaş çocuk giyim ve bay bayan iç giyim olarak faaliyete geçirdik. Ürün yelpazemiz çok geniş. Güzel, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar sağlıyoruz. Herkesin cebini kendi cebimiz gibi düşünüyoruz. Amacımız ucuz ve kaliteli ürün alıp en ucuza satmak. Bizi ziyaret eden müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.

Bu yıl özellikle çocuklarda sarı renkler çok ilgi görüyor. Mavi, kırmızı ve gri renkler trendde. Kahramanmaraş halkımızı ürünlerimiz görmeye devam ediyoruz. Türkiye’yi dolaşıp kaliteli ve en uygun ürünleri getiriyoruz. Satılan ürünlerin birçok lüks markalara üretilen ürünler. Ocak ayının 15’ine kadar fiyatlarımızda ekstra indirim var. Tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Müşterilerimiz bize sosyal medyadan ulaşabilirler. Ürünlere_ceycey_giyim instgram hesabımızdan da görebilirler.”