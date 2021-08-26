Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı...
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması

Kahramanmaraşlı güreşçileri Malazgirt’te

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında er meydanında mücadele ediyor. Çekişmeli müsabakalara sahne olan Kahramanmaraş’a özgü Karakucak Güreşleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kahramanmaraşlı güreşçileri Malazgirt’te

Kahramanmaraşlı güreşçileri Malazgirt’te

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında er meydanında mücadele ediyor. Çekişmeli müsabakalara sahne olan Kahramanmaraş’a özgü Karakucak Güreşleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:11
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün pehlivanları Ahlat’taki etkinliklerde mücadele ediyor. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel spor müsabakaları güreş turnuvasına da ev sahipliği yapıyor. Farklı yaş gruplarından pehlivanların yer aldığı etkinliklerde, Kahramanmaraş bölgesine özgü güreş stili “Karakucak” da tanıtılıyor. Oğuz kökenli Türklere özgü yağsız güreşler olarak bilinen karakucak, açık alanda kispet denilen kalın kumaş şalvarla yapılıyor. Çekişmeli müsabakalara sahne olan Kahramanmaraş’a özgü Karakucak Güreşleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Güreşçileri Malazgirt’te
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBİTAK’TA Türkiye ikincisi olan Sanko öğrencileri ödüllendirildi
TÜBİTAK’TA Türkiye ikincisi olan Sanko öğrencileri ödüllendirildi
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Elbistan'da Birinci Doz Aşısını Yaptırana Altın Ve Bisiklet Hediyesi
Elbistan'da Birinci Doz Aşısını Yaptırana Altın Ve Bisiklet Hediyesi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu Kahramanmaraş’ta
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu Kahramanmaraş’ta
Kahramanmaraş’ta ‘peygamber üzümü’ hasadına başlandı
Kahramanmaraş’ta ‘peygamber üzümü’ hasadına başlandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber