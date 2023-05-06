Kahramanmaraşlı Kadın Dernek Başkanı Güven Tazeledi

MARAŞFED kurucu üye derneklerimizden geçtigimiz pazar günü dernek merkezinde olağan genel kurulu yapılan Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneğine Fadime Dağlı Atak yeniden başkan seçilerek yönetim kurulu üyeleriyle güven tazeledi.



Yeniden dernek başkanı seçilen Fadime Dağlı Atak; İkinci dönemde dernek lokali binası alınması, öğrenci burslarının iki katına çıkarılması , yurtdışına her ülkeye yönetimiyle birlikte dernek temsilciliği atanması ve Arıtaşlılara kalıcı projeleri hayata geçirerek miras bırakacağımız dönem olacak. İstanbul'da Kahramanmaraşlılar, Afşinliler ve Arıtaşlılar kazanacak. Piknik, Kıyma Günleri, Çiğ börek ve birlikte Hunu Kahvaltı programları düzenlenmesi vede hemşehrilerin özel ve mutlu anlarında yanlarında yer aldık, almaya da devam edeceğiz.

MARAŞFED Başkan Yardımcısı ve Dernek Başkan Yardımcımız Nusret Ceran beyler Afşin ilçemizin Altunelma ve Arıtaş (Hunu) Mahallesine depremzedeler için ekmek fırını kurdular. Bölgenin günlük ekmek ihtiyacına cevap veriyorlar, dedi.



İstanbul faaliyet gösteren Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneği Olağan Genel Kurulu Sonrası Yeni Yönetim Kurulu Şu İsimlerden oluştu:



Başkan: Fadime Dağlı Atak

Adem Çelik

Mehmet Bağcivan

Nusret Ceran

İsmail Yıldızturan

Hasan Dilfuruz

Bülent Köroğlu



Onur Özberk

Muharrem Köroğlu

Ali Yayıcı

Yusuf Candemir

Güney Gündeşli

Arslan Candemir

İsa Karakoç