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Kahramanmaraşlı Kadın Dernek Başkanı Güven Tazeledi

İstanbul'da faaliyet gösteren Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneğine başkan seçilerek Türkiye de ilke imza atan Fadime Dağlı Atak geçtiğimiz pazar günü genel kurulda güven tazeledi.

Kahramanmaraşlı Kadın Dernek Başkanı Güven Tazeledi

Kahramanmaraşlı Kadın Dernek Başkanı Güven Tazeledi

İstanbul'da faaliyet gösteren Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneğine başkan seçilerek Türkiye de ilke imza atan Fadime Dağlı Atak geçtiğimiz pazar günü genel kurulda güven tazeledi.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:58

MARAŞFED kurucu üye derneklerimizden geçtigimiz pazar günü dernek merkezinde olağan genel kurulu yapılan Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneğine Fadime Dağlı Atak yeniden başkan seçilerek yönetim kurulu üyeleriyle güven tazeledi.

Yeniden dernek başkanı seçilen Fadime Dağlı Atak; İkinci dönemde dernek lokali binası alınması, öğrenci burslarının iki katına çıkarılması , yurtdışına her ülkeye yönetimiyle birlikte dernek temsilciliği atanması ve Arıtaşlılara kalıcı projeleri hayata geçirerek miras bırakacağımız dönem olacak. İstanbul'da Kahramanmaraşlılar, Afşinliler ve Arıtaşlılar kazanacak. Piknik, Kıyma Günleri, Çiğ börek ve birlikte Hunu Kahvaltı programları düzenlenmesi vede hemşehrilerin özel ve mutlu anlarında yanlarında yer aldık, almaya da devam edeceğiz.

MARAŞFED Başkan Yardımcısı ve Dernek Başkan Yardımcımız Nusret Ceran beyler Afşin ilçemizin Altunelma ve Arıtaş (Hunu) Mahallesine depremzedeler için ekmek fırını kurdular. Bölgenin günlük ekmek ihtiyacına cevap veriyorlar, dedi.

İstanbul faaliyet gösteren Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneği Olağan Genel Kurulu Sonrası Yeni Yönetim Kurulu Şu İsimlerden oluştu:

Başkan: Fadime Dağlı Atak
Adem Çelik
Mehmet Bağcivan
Nusret Ceran
İsmail Yıldızturan
Hasan Dilfuruz
Bülent Köroğlu

Onur Özberk
Muharrem Köroğlu
Ali Yayıcı
Yusuf Candemir
Güney Gündeşli
Arslan Candemir
İsa Karakoç

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Kadın Dernek Başkanı Güven Tazeledi
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