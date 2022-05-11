Kahramanmaraşlı Profesörün Eserleri 53 Ülkenin Kütüphanesine Girdi

İçlerinde tarihi Elbistan evininde resmedildiği, Prof. Dr. Abbas Ketizmen’e ait 13 eser, Arap, Fransız, İngiliz ve Rus dillerinde yayımlanan “Türk Tarihinden Yapraklar” adlı Türk Evi Resimleri” albümünde toplandı.

Ketizmen'in eserleri ayrıca, ilgili ülkelerdeki muhatap kültür kurumları, diplomatik misyonlar ve kültür-sanat çevrelerine hediye olarak takdim ediliyor.

Türk Evi içinde, tarihi değeri kadar özgün cumbalı, mimari yapısıyla önemli eserlerden biri olan Kahramanmaraş, Tarihi Elbistan evi Nakipzade Nuri Ağa Konağı’da bulunuyor.

Ayrıca albüm kapağında konağın, “Nakipzade Münir Ağa Konağı Etnografik Sanal Müze Projesi” görseli de İstanbul silueti yer alıyor.