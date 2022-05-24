Kahramanmaraşlı sanatçı ''Ozanlar yarışıyor'' beste yarışması’nda 4. oldu!

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Valilik ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği yarışmada değerlendirmeye alınan 65 eserden 19'u finale kaldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda finale kalan eserler seslendirildi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kahramanmaraş’ı temsilen ilk elemeleri geçerek finale kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı Saz ve Ses Sanatçısı Süleyman Güçlü "Zamansız ayrılık" isimli eseri ile 4. olarak mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışma sonrası bir açıklama yapan Süleyman Güçlü, “

Muharrem Ertaş , Neşet Ertaş gibi kıymetli üstatların yetiştiği bozlak türkülerinin memleketi Kırşehir’de yapılan beste yarışmasında heyecan dolu anlar yaşadım. Kahramanmaraş’ımız adına Türk halk müziğine yeni eser katmak, kültürümüze katkıda bulunmak adına çıktığım bu yolda sözü ve müziği şahsıma ait olan " Zamansız ayrılık" adlı eserimin değerli TRT sanatçılarımız ve akademisyen hocalarımız tarafından beğenilmesi beni mutlu etti.

Başta Kahramanmaraş’ımız ve tüm Türk halk müziği sevenler adına yapmış olduğum eserimi halkımızın da beğenisine sunarak armağan ediyorum. Nice güzel eserler ile yarışmaya katılan diğer sanatçı müzisyen arkadaşlarıma büyüklerime de yapmış oldukları eserler için emekleri için teşekkür ediyorum.

Amaç yarışmak değildi kültür ve sanat için yeni eserlerin üretilmesi ve bu eserlerin kıymetli hocalarımız huzurunda sergilenmesiydi, çok mutluyum. Sanat sönmesin bu uğurda hizmet edenler var olsun.” Diye konuştu.