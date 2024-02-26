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Kahramanmaraşlı Şehit Müslüm Özdemir'in Depremzede Ailesine Evi Teslim Edildi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesinde ikamet eden Özdemir ailesine, yeni evleri teslim edildi.

Kahramanmaraşlı Şehit Müslüm Özdemir'in Depremzede Ailesine Evi Teslim Edildi

Kahramanmaraşlı Şehit Müslüm Özdemir'in Depremzede Ailesine Evi Teslim Edildi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesinde ikamet eden Özdemir ailesine, yeni evleri teslim edildi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 15:54

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesine yeni evi teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi gezi ve inceleme için depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi. Özhaseki'nin ilk programı yaklaşık bir ay önce şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi oldu.

Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu Mahallesi’nde deprem sonrası şehidin evi yıkılmış, Bakan Özhaseki ise, aileye iki ay içerisinde ev teslimi yapılacağını duyurmuştu. İki ayda tamamlanan deprem köy evi şehidin ailesine teslim edildi.

Bakan Özhaseki, “Onlar hepimizin şehidi, en azından biz de geride kalan ailelerini yalnız bırakmamak ve unutulmamak için buradayız. Şehidimize Allah rahmet eylesin, ailemizin başı sağ olsun" dedi.

Son Güncelleme: 26.02.2024 16:01
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Kahramanmaraşlı Şehit Müslüm Özdemirin Depremzede Ailesine Evi Teslim Edildi
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