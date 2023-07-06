Kahramanmaraşlı Sürücüler Dikkat! Yol kapalı olacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla eksik kalan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede tekrar başladığı asfalt ve refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları dolayısıyla caddenin yaklaşık 1 kilometrelik kısmı 08.00 ile 20.00 saatleri arasındatrafiğe kapalı olacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karar ilişkin yapılan açıklamada; çalışmalar esnasında sorun yaşanmaması adına asfalt uygulaması yapılacak kısma 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde araç park edilmemesi, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.