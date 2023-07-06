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Kahramanmaraşlı Sürücüler Dikkat! Yol kapalı olacak!

Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları dolayısıyla caddenin yaklaşık 1 kilometrelik kısmının 08.00 ile 20.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraşlı Sürücüler Dikkat! Yol kapalı olacak!

Kahramanmaraşlı Sürücüler Dikkat! Yol kapalı olacak!

Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları dolayısıyla caddenin yaklaşık 1 kilometrelik kısmının 08.00 ile 20.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

06 Temmuz 2023 Perşembe 17:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla eksik kalan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede tekrar başladığı asfalt ve refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları dolayısıyla caddenin yaklaşık 1 kilometrelik kısmı 08.00 ile 20.00 saatleri arasındatrafiğe kapalı olacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karar ilişkin yapılan açıklamada; çalışmalar esnasında sorun yaşanmaması adına asfalt uygulaması yapılacak kısma 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde araç park edilmemesi, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraşlı Sürücüler Dikkat! Yol Kapalı Olacak!
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