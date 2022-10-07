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Kahramanmaraşlı Ülkücüler Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın Vasiyetine Sahip Çıktı

Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini dile getirdiği videosu tüm Türkiye’yi derinden etkilerken, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, kahraman şehidin vasiyetini yerine getirdi.

Kahramanmaraşlı Ülkücüler Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın Vasiyetine Sahip Çıktı

Kahramanmaraşlı Ülkücüler Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın Vasiyetine Sahip Çıktı

Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini dile getirdiği videosu tüm Türkiye’yi derinden etkilerken, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, kahraman şehidin vasiyetini yerine getirdi.

07 Ekim 2022 Cuma 17:41

Kahraman şehit Ataş’ın “Eğer ölürsem lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Bir de bayramda gidin annemin babamın elini öpün” sözleri tüm ülkede karşılık buldu.

Şehidin dile getirdiği vasiyet sonrası harekete geçen Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Ceyhan KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Lösemili vatandaşları ziyaret etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın." vasiyeti üzerine Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanımız ve futbolcularımızla birlikte KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Lösemili kardeşlerimizi ziyaret ederek moral verdik. Ziyaretimiz sırasında bizlere gösterdiği nazik ev sahipliğinden dolayı Hastane Müdürümüz Halil Karaçalı Beyefendiye teşekkür ederim” dedi.

Ziyarette lösemi tedavisi gören çocuklara Kahramanmaraşspor forması, çeşitli hediyeler ve Türk kültürüne ait oyunlar hediye edildi.

Son Güncelleme: 07.10.2022 18:48
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Kahramanmaraşlı Ülkücüler Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataşın Vasiyetine Sahip Çıktı
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