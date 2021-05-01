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Kahramanmaraşlı ünlü sanatçıya kalp ameliyatı

Yaklaşık bir haftadır kalbinde sorun yaşayan Kahramanmaraşlı Türk halk müziği sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı (68), Antalya'da kalp muayenesi için gittiği özel hastanede fenalaşınca, acil ameliyata alındı.

Kahramanmaraşlı ünlü sanatçıya kalp ameliyatı

Kahramanmaraşlı ünlü sanatçıya kalp ameliyatı

Yaklaşık bir haftadır kalbinde sorun yaşayan Kahramanmaraşlı Türk halk müziği sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı (68), Antalya'da kalp muayenesi için gittiği özel hastanede fenalaşınca, acil ameliyata alındı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:42
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Kalbe giden üç ana damarının tıkalı olduğu tespit edilen Şahballı'ya stent takıldı, tıkalı damarları değiştirildi.

Sanatçı Hilmi Şahballı yaklaşık 1 hafta önce kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle muayeneye gittiği hastanede fenalaşınca ameliyata alındı. Şahballı'nın hastalığı ve ameliyatı ile ilgili gelişmeleri, eşi Zeliha Şahballı sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçının resmi hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Babamız, canımız, her şeyimiz, asrımızın en kıymetli halk ozanı Hilmi Şahballı, bugün çok ağır bir kalp ameliyatı geçirdi. Kalbinde tıkalı olan 3 damar değişti. Çok riskli ve çok zor bir ameliyatı. Yüce Rabbimizin izniyle sağ salim atlattık. Yaklaşık 1 haftadır ciddi kalp sorunu yaşayan Babamız Hilmi Şahballı'yı Rabbimiz bize bağışladı, akşam saatlerinde yoğun bakımdan çıktı. Durumu şu anda çok iyi. Riskli ve çok zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarımızdan Prof. Dr. Barboros Kınıoğlu, Prof. Dr. Hakan Uçar hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Rabbim bu zor günlerde çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımızın ve doktorlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin."

'1 HAFTADIR GÖĞÜS AĞRISI ÇEKİYORDU'

Şahballı'nın Antalya'da yaşayan sanatçı kızı Nurgül Şahballı, operasyona ilişkin bilgi aktardı. Nurgül Şahballı, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın yaklaşık 1 aydır göğsünde ağrılar vardı. Bu ağrılar son 1 hafta sıklaşınca muayeneye oldu. Doktorlar, daha önce de birkaç kez bypass ameliyatı olduğu için babamın kalbinin yorgun olduğunu, ameliyatın bu nedenden dolayı çok riskli olduğunu söyledi ve ilaçlarla kalbi rahatlatmaya çalıştı. İlaçlar çözüm olmayınca sabah saatlerinde hastaneye muayeneye gitmiş. Hastaneye gittiği sırada fenalaşınca hemen ameliyata almışlar. Doktorlar çok riskli bir ameliyat olduğunu ve tıkalı damarların çok zor açıldığını, sonrasında ise kalbe giden üç ana damarın değiştirildiğini söyledi. Allah'a şükürler olsun şimdi durumu iyi. Sevenlerinin duasıyla Rabbim onu bize bağışladı."

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