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Kahramanmaraşlı ünlü tarihçi korona virüse yenik düştü

Yaptığı araştırmalarla Kahramanmaraş’ın tarihine ışık tutan Tarihçi Yazar Yalçın Özalp, korona virüs nedeniyle hayatını kabetti.

Kahramanmaraşlı ünlü tarihçi korona virüse yenik düştü

Kahramanmaraşlı ünlü tarihçi korona virüse yenik düştü

Yaptığı araştırmalarla Kahramanmaraş’ın tarihine ışık tutan Tarihçi Yazar Yalçın Özalp, korona virüs nedeniyle hayatını kabetti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 18:23
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Yrd. Doç. Dr. Yalçın Özalp'i, Kahramanmaraş’ın tarihine yönelik bir çok çalışması bulunuyordu.

YALÇIN ÖZALP KİMDİR?

Tarih araştırmacısı. 13 Şubat 1938, Kahramanmaraş doğumlu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Bölümü (1967) mezunu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans (1968) ve “Yurt Dışındaki Şehitlikler” tezi ile doktora (1987) yaptı.

1970 yılında Kahramanmaraş Lisesinde öğretmenliğe başladı.

Çeşitli il ve ilçelerde çalıştıktan sonra Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. 1985’te itibaren Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1993’te Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine sınavla öğretim üyesi olarak girdi. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Afşin Meslek Yüksek Okulu ve Elbistan Meslek Yüksek Okulunda çalıştı.

Bu arada, Ermeniler tarafından 1895’te şehit edilen Maraş Tabur Ağası Hacı Mehmed Efendi ile beş askerinin şehitliklerini tespit etti. Merkeze bağlı Süleymanlı köyünde bulunan Süleyman Bey, Albay Tahsin ve 622 askerin şehit edildiği Süleymanlı Şehitliği tamirinin İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından yapılmasında görev aldı. 2005 yılında emekliye ayrıldı.

Makaleleri; Emel (Amasya, 1963-65), Kahraman Kent (Kahramanmaraş, 1969-1970), Memleket (Kahramanmaraş), Aksu (Kahramanmaraş), Millî Gazete, Vakit, Ortadoğu, Güneş, Doğuş, Kahramanmaraş’ın Sesi, Yorum gazeteleri ile Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Dilmaç (Adana), Uzunoluk, Edik, Kurtuluş, Üç Sevgi, Edem dergilerinde yayımlandı.

Eserleri:

Millî Mücadele’nin İlk Zaferi (1976), Millet-i Sadıka Patırtısı ve Maraş (Kahramanmaraş’ta Ermeniler, 1983), Mustafa Kemal ve Millî Mücadele’nin İlk Zaferi (1984), Gazilerin Dilinden Millî Mücadelemiz (1986), Kuva-î Milliyecilerden Hatıralar (2001), Ermeni İntikam Alayı Maraş’ta - Vesikalar: 1919-1920 (2005).

KAYNAK: Şevket Bulut / Kahramanmaraş Tarihi ve Bir Kitap üzerine (Kahraman Kent, 6 Nisan 1976), Bir Maraşlı Yalçın Özalp’i Unutmamalı (Doğuş, 11 Mayıs 1978), Ahmet Kabaklı / Gün Işığında - Akılsız Düşman (Tercüman, 26 Ocak 1984), Muhterem Hocamız Yalçın Özalp’in Eseri Törenle Tanıtıldı (Yeni Hizmet, 8.10.1984), Kâmil Abama / Fedakâr Tarihçimiz (Kahraman Kent, 27 Mart 1985), Bünyamin Günal / Yalçın Özalp için Ne Dediler: “Dün ile Bugün Arasında Bir köprü Kurmuştur.” - Ahmet İhsan Aslantürk Yalçın Özalp için Ne Dediler: “Mahalli Tarihimiz ve Yalçın Hoca” - Muammer Ülker (İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü) Yalçın Özalp İçin Ne Dediler: “Tarihî Hissederek Öğrendi” (Edik dergisi, 12 Şubat 1988), Cemil Çiftçi / Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler (2000), Hayati Vasfi Taşyürek / Nerdeyim – Tarih Allamemiz Yalçın Özalp Hocama (şiir, Memleket gazetesi, Kahramanmaraş, 28.12.2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Son Güncelleme: 25.11.2020 18:25
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