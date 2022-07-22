Kahramanmaraşlılar dikkat! Aman sıcak çarpmasın

Yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yüksek kesimlerde kuzeyli ve batılı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) beklenen rüzgarın nedeniyle orman yangını riski bulunduğu belirtildi.

39 ile 42 derece arasında beklenen sıcak hava dalgasının Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde etkili olacağı bu nedenle hafta boyunca Doğu Akdeniz bölgesinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.