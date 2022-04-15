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Kahramanmaraşlılar dikkat! Kavşak 1 ay kapalı olacak!

Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit projesinde çalışmalar start alıyor.

Kahramanmaraşlılar dikkat! Kavşak 1 ay kapalı olacak!

Kahramanmaraşlılar dikkat! Kavşak 1 ay kapalı olacak!

Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit projesinde çalışmalar start alıyor.

15 Nisan 2022 Cuma 13:57
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Bu kapsamda, alınan UKOME kararları doğrultusunda Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesinin keşişim noktasında bulunan kavşağın güney yaklaşım istikametinin 18 Nisan – 18 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ulaşım Yatırımları Programı içerisinde yer alan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi’nde çalışmalar başlıyor. İhale süreci tamamlanan proje kapsamında bölgeye 350 metre uzunluğunda yeni servis bağlantı yolları ve 56 metre uzunluğunda çift şeritli tünel kazandırılacak. Kent merkezinde trafik sorununu önemli bir ölçüde azaltacak olan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit projesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Alternatif Güzergah Uyarısı

Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi kapsamında başlayacak çalışmalara ilişkin alınan UKOME kararları doğrultusunda Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesinin keşişim noktasında bulunan kavşağın güney yaklaşım istikametinin 18 Nisan – 18 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi kapsamında bulvar üzerinde bir dizi çalışma gerçekleştirilecek. Trafikte oluşabilecek aksaklıklara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraşlılar Dikkat! Kavşak 1 Ay Kapalı Olacak!
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