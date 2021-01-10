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Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
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Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü

Kahramanmaraşspor heyeti ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraşspor'umuzun gelişimi adına Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü

Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü

Kahramanmaraşspor heyeti ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraşspor'umuzun gelişimi adına Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

10 Ocak 2021 Pazar 15:04
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Kahramanmaraşspor’a verdiği destekler için teşekkür edildi. Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Takımımıza Ligde Başarılar Diliyorum

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve yönetimi misafirimiz oldular. Kahramanmaraşspor'umuzun gelişimi adına Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde destek vermeye devam edeceğiz. Kahramanmaraşspor’umuza ligde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür plaketi hediye etti.

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Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
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