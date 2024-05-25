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Kahramanmaraş’ta 100 çift, toplu düğünle dünya evine girdi

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mehir Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında Kahramanmaraşlı 100 çiftin nikâh ve düğün töreni yapıldı.

Kahramanmaraş’ta 100 çift, toplu düğünle dünya evine girdi

Kahramanmaraş’ta 100 çift, toplu düğünle dünya evine girdi

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mehir Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında Kahramanmaraşlı 100 çiftin nikâh ve düğün töreni yapıldı.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:43

Başkan Görgel, “Bugün büyük bir mutluluğu, güzelliği paylaşmak için bir aradayız. Genç çiftlerimizin aile hayatının başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tüm çiftlerimize ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti nasip eylesin” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı, Kahramanmaraş ve Konya İl Müftülüğünün destekleriyle hayata geçirilen “Kahramanmaraşlı 100 Genç Çiftimizin Yuvalarını Kuruyoruz” projesi kapsamında toplu nikâh ve düğün töreni gerçekleştirildi. Merkez Spor Kompleksi’nde; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, şehir protokolü, STK temsilcileri ve ailelerin katıldığı organizasyonda Kahramanmaraşlı 100 çiftin nikâh ve düğün merasimi yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; Kur’an-ı Kerim Tilaveti, halk dansları gösterisi ve ilahi dinletisi de gerçekleştirildi. Mutlu anların yaşandığı programda Başkan Fırat Görgel, Zeynep ve Ökkeş çiftinin nikâhını kıyarak tüm çiftlere iki cihan saadeti diledi. Dünya evine giren çiftler ve aileleri sağlanan destekler için emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Başkan Görgel: “Gençlerimizin Aile Hayatının Başlangıcına Şahitlik Ediyoruz”

Toplu nikâh ve düğün töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle şehrimizde ilk defa bu denli büyük bir toplu nikâh merasimi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı ile Mehir Aile Derneğimize, Kahramanmaraş ve Konya İl Müftülüklerine teşekkür ediyorum. Bizler 6 Şubat’ta tarifsiz acılar yaşadık. Bu salondaki tüm hemşehrilerimizin kayıpları oldu. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu sürecin üstesinden birbirimize sarılarak, birbirimize omuz vererek geldik ve acılarımızı hafiflettik. Bugün de büyük bir mutluluğu, güzelliği paylaşmak için bir aradayız. Genç çiftlerimizin aile hayatının başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tüm çiftlerimize ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Erbaş: “Evliliğin İlacı Sabırdır, Tahammüldür”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Çok güzel ve hayırlı bir merasimde bir aradayız. 100 çiftimizin hayatının en önemli anlarından birisi olan nikâh ve düğün merasimlerine şahitlik ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen ve genç çiftlerimize destek olan tüm kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Evliliğin ilacı sabırdır, tahammüldür. Gençlerimiz; sevgiyi, saygıyı ve sadakati sabırla, tahammülle sürdürürse selamete ulaşır, huzura kavuşur inşallah. Gençlerimiz bizim göz aydınlığımız. Bugün dünya evine giren tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

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