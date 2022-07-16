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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:21
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Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej halinde "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önünde toplanan vatandaşlar, slogan atarak tekbir getirdi.


Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyenlere, polis ekipleri de eşlik etti.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-I Kerim Okundu, Dua Edildi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk milletinin tarih boyunca birçok kere istiklal ve istikbal verdiğini, nice şanlı zaferler ve kahramanlık destanları yazdığını söyledi.

Bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin hiçbir dönemde esaret altında yaşamadığını ve kutsal bildiği vatan topraklarını canı pahasına koruduğunu anlatan Coşkun, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz, kadını erkeği, yaşlısı genciyle canını ortaya koymuş, kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan hain saldırı karşısında dimdik bir duruş sergileyerek, yeniden bir dirilişe imza atmıştır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in de yaptığı konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" sonrası otizmli Metehan Ermeydan, Vali Coşkun'a sancağı teslim etti.

Orhan Hakalmaz'ın konserinin ardından kaside ve ilahiler okundu.

Öte yandan Elbistan, Afşin, Ekinözü, Çağlayancerit, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın ve Göksun ilçelerinde de çeşitli etkinlikler organize edildi.

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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Coşkusu
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